En plena temporada de premios luego de que el día de ayer se dieran a conocer la lista completa de nominados para los Premios Oscar y tras la celebración en semanas anteriores de los Emmys, los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, Cinemex ha puesto una promoción que deja los boletos a un precio muy accesible para que todos los fanáticos del cine puedan acceder a las salas de cine y disfrutar de las películas en cartelera.

La promoción que comenzó el día de ayer jueves 22 de enero y correrá hasta el miércoles 11 de febrero permite acceder a boletos de salas y Premium en formatos 2D, 3D y Atmos a solo 29 pesos. Esto quiere decir que no aplica para salas iMAX, 4D, Market, ni Platino. Así mismo no aplica para el contenido "Stray Kids".

¿Cómo hacer valida la promoción de boletos a 29 pesos?

El precio puede ser aprovechado en las distintas salas mencionadas comprando tu boleto en funciones de lunes a jueves antes de las 16:00 horas o en el periodo de viernes a domingo antes de las 14:00 horas.

La compra se puede realizar en taquilla del cine o a través de la aplicación de Cinemex para teléfonos inteligentes o dentro de la página en línea.

Aprovecha también las promociones con Círculo INFORMADOR en Cinemex

Con tu subscripción a Círculo INFORMADOR tienes acceso hasta un 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP en cualquier momento, así como descuentos en dulcería.

Puedes acceder a ellos a través de la aplicación de Círculo INFORMADOR comprando el folio que desees redimir en Cinemex. Una vez comprado a través de la aplicación, podrás canjear los descuentos en taquillas del cine.

