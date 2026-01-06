La vida después de un divorcio rara vez es limpia, ordenada o luminosa. Suele ser más bien una mezcla de duelo, rabia, incertidumbre, tragicomedia y, poco a poco, pequeños destellos de esperanza. De eso trata “Un hombre por semana”, la nueva película mexicana protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera junto con Marco Polo Constandse, que llegará a los cines de México este 8 de enero de 2026.

La cinta sigue a “Mónica”, una mujer que lleva un año divorciada y que, pese a haberse prometido crecer y “trabajar en sí misma”, no ha vuelto a tener una sola cita. Preocupadas por verla congelada en su propio limbo emocional, sus amigas organizan una especie de intervención amistosa: proponen que salga con un hombre por semana para que se divierta, se exponga al mundo y, quizá, encuentre un nuevo amor. Pero el viaje termina siendo otro: “Mónica” descubre que lo que necesita no es tanto una pareja como reconciliarse consigo misma, en un mundo de apps de citas, redes sociales y reglas nuevas que ella apenas empieza a entender.

“El guion era muy bueno, me gustó muchísimo. Fue algo que inmediatamente conecté como actriz y la verdad no fue más que rogarle al mundo entero que me dejaran también codirigir porque estaban buscando a una directora”, recuerda la actriz Ana de la Reguera en entrevista con EL INFORMADOR. “No se trataba solo de aprovechar una oportunidad profesional, sino de defender una manera de contar la historia. No quería limitarse a sentir a ‘Mónica’ frente a la cámara; quería incidir en cómo se construía su mundo, cómo se mostraba su duelo, cómo se retrataba el deseo femenino en pantalla”.

Amor propio en tiempos de apps

Una de las claves de la película es su tono. No es un drama solemne sobre el divorcio, pero tampoco una comedia ligera donde todo se resuelve con un chiste y un beso final. El director Marco Polo Constandse lo resume con la facilidad de la comedia: todo en la vida misma se puede convertir en risas. “Todo lo que es drama puede ser comedia. Si se cae tu abuela de unas escaleras, puede ser un dramón o puede ser de las escenas más chistosas en la historia. Entonces, todo tiene un doble juego”, dice el director. “Siempre lo hablamos, es una ‘dramedy’ en el sentido de que lo que ‘Mónica’ vive es completamente importante, no solo la comedia, sino el drama interior que sucede. Y más que una comedia romántica, es una historia de crecimiento, de un periodo, de un duelo que tiene que vivir el personaje y lo que lo separa de una comedia romántica es que no está construida hacia encontrar a la pareja. Y eso creo que lo separa completamente”.

El centro de la película no es encontrar pareja, sino atravesar un duelo y salir distinta del otro lado. Las citas, los encuentros incómodos, los hombres que entran y salen del cuadro funcionan como catalizadores de una transformación interior. Lo que está en juego no es “quedarse con alguien”, sino reconciliarse con la propia vida. En un panorama saturado de comedias románticas donde el final feliz suele ser un sí frente al altar, “Un hombre por semana” parece apostar por otro tipo de felicidad: una en la que el personaje se elige primero a sí misma.

“A través de cada riesgo que mi personaje toma, ella va encontrándose, ella va sabiendo quién es, encontrándose a sí misma y sobre todo sabiendo qué es lo que no quiere de un hombre y lo más importante: qué es lo que quiere para su vida”, dice Ana de la Reguera. “No se trata solo de ‘ligar mejor’, sino de aprender a reconocer los propios límites, deseos y prioridades. En tiempos de relaciones efímeras, la verdadera conquista no está en conseguir pareja, sino en dejar de abandonarse a una misma”.

Una historia escrita y vista por mujeres

La vocación de mirada femenina detrás de “Un hombre por semana” atraviesa el proyecto desde su origen: el guion está firmado por Adriana Pelusi e Itzel Lara, la película es producida por Filmadora e impulsada por productoras y creadoras que han apostado por centrar historias de mujeres contemporáneas. Ana de la Reguera siente que, en ese aspecto, la industria mexicana ha cambiado al permitir contar historias femeninas más reales y cercanas.

“Esta es la historia sobre una mujer. Entonces, creo que lo que está sucediendo, sin duda, es positivo porque se abre el camino, porque desde el inicio de la idea hay muchas más mujeres desarrollando ideas. Hay muchísimas escritoras, cada vez más. Se está democratizando de la forma más natural, no es una cosa impositiva, de cumplir la cuota de género”.

El resultado es una película que se inscribe en una ola más amplia: la de historias de mujeres contadas por mujeres, donde la experiencia femenina no es decorada ni excusa romántica, sino núcleo dramático, motor de la puesta en escena y prisma desde el cual se mira el mundo. Pero, sobre todo, Ana dice que el valor de la película radica en que su propósito es para que la gente se “sienta bien”.

“La vida no se acaba tras el divorcio, siempre hay posibilidad de recomenzar”, dice la actriz. “Hay futuro más allá del anillo y la foto familiar”. La película toma esa frase y la vuelve imágenes, risas, silencios incómodos, momentos de lucidez y de torpeza. Y, sobre todo, una invitación a recordar que, antes de buscar “un hombre por semana”, vale la pena encontrarse con uno mismo.

En esta travesía, De la Reguera está rodeada por un elenco donde figuran nombres como Martín Altomaro, Roberto Quijano, Patricia Garza, Epy Vélez, José María de Tavira, Fernando Memije, Uriel del Toro, Axel Ricco y Benjamín Alfonso, entre otros, que encarnan a los distintos hombres -y figuras alrededor de Mónica- que la confrontan con sus miedos, sus deseos y sus contradicciones. “Un hombre por semana” se estrena el próximo 8 de enero en cines de México.

Más Historias que marcarán al cine mexicano en 2026

Enero 22: “Familia a la deriva”

Mauricio Ochmann interpreta a un hombre que, tras sufrir un accidente que lo confronta con su propia fragilidad, se ve obligado a detenerse y replantear el rumbo de su vida. Lo que inicia como un proceso de recuperación física se transforma en una búsqueda más profunda: la necesidad de reconectar con sus hijos y recuperar el tiempo que, por distintas razones, ha quedado pendiente.

Febrero 12: “¿Quieres ser mi novia?”

“¿Quieres ser mi novia?” continúa el universo planteado en la comedia “¿Quieres ser mi hijo?” (2023) y reúne nuevamente a Ludwika Paleta y Juanpa Zurita en una historia que apuesta por el humor, los enredos emocionales y las segundas oportunidades. En esta ocasión, la trama se desplaza del terreno familiar al sentimental, explorando las complejidades de las relaciones amorosas en la adultez.

Febrero 26: “Venganza”

El actor Omar Chaparro será un “Rambo mexicano” en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer y Paola Núñez. Tras un acto de violencia que sacude su vida y lo deja sin nada que perder, el protagonista emprende un camino implacable en busca de justicia, decidido a enfrentarse a quienes destruyeron su mundo.

Abril 30: “Bem y yo”

En “Bem y yo”, una niña pequeña enfrenta la pérdida repentina de sus padres, un acontecimiento que transforma por completo su mundo y la obliga a aprender a vivir con la ausencia. En medio de su soledad y confusión, el destino cruza su camino con “Bem”, un lémur que logra escapar del mercado de Sonora y que, al igual que ella, se encuentra fuera de lugar y en busca de refugio.

Junio 4: “En el camino”

En esta cinta, David Pablos se adentra en el universo de los traileros, un entorno marcado por códigos hipermasculinos, rutinas extenuantes y silencios heredados. La película sigue a sus personajes mientras recorren carreteras interminables, donde la soledad, la camaradería y los conflictos personales se cruzan, revelando las grietas emocionales que existen detrás de una identidad construida sobre la dureza y la resistencia.

Julio 16: “No dejes a los niños solos”

Ambientada en la década de los ochenta, “No dejes a los niños solos” sigue a dos hermanos que pasan una noche sin adultos en casa. Lo que comienza como un juego se transforma en una experiencia aterradora, cuando sucesos inexplicables convierten el hogar en un espacio de amenaza constante.

Otros estrenos

“Una canción sobre lo que sea”, película independiente.

“Sobriedad me estás matando”, con Octavio Hinojosa.

“La familia del barrio”, animación.

“Karaoke”, actúa Lucero.

“Madres”, con Angelique Boyer.

“Un hombre en la cabeza”, estelarizada por Mariana Treviño.

“Atrápenlo quien pueda”, con Jaime Camil al frente del elenco.

“La virgen de la Tosquera”, en la que actúa Dolores Oliverio.

“Noche de ficheros”, protagonizada por Damián Alcázar.

