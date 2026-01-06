Ana Bárbara planea "retirarse de la música" y revela las razones

Tras varios rumores sobre su futuro profesional, la cantante Ana Bárbara aclaró la situación en torno a su carrera artística. La intérprete, conocida popularmente como la “Reina Grupera”, informó este lunes 5 de enero de 2026 que no se retirará de manera definitiva de la música, sino que hará una pausa temporal a lo largo de este año debido a cuestiones personales.

La aclaración llegó después de que surgieran versiones que apuntaban a un retiro total. Sin embargo, la propia artista explicó que su trayectoria musical continuará, aunque con un receso necesario. Esta decisión fue tomada tras su participación en uno de los eventos más relevantes de su carrera reciente: el concierto de bienvenida al Año Nuevo 2026 en Times Square, Nueva York, donde cantó y bailó frente a más de un millón de asistentes.

La razón por la que se tomará un descanso

En una entrevista concedida a un programa matutino, Ana Bárbara detalló los motivos detrás de esta pausa. Señaló que su cuerpo, su corazón y su alma requieren descanso, y reconoció que su rol como madre también influyó en la determinación. Explicó que sus hijos la necesitan “al 100%”, y aunque suele viajar con ellos a donde va, considera importante dedicarles más tiempo y atención.

A lo largo de su carrera, la cantante ha consolidado un amplio repertorio de éxitos que continúan siendo de los más escuchados en plataformas digitales. Entre ellos destaca “Bandido”, tema que acumula 457 millones de reproducciones en YouTube. Otras canciones populares son “Lo Busqué”, “Loca”, “Cómo me haces falta”, “El Consejo”, “La Trampa” y “No es brujería”.

En el ámbito personal, Ana Bárbara es madre de tres hijos biológicos. El mayor es Emiliano Gallardo Ugalde, nacido en el año 2000, fruto de su relación con el empresario Edgar Gallardo. Posteriormente nació José María Fernández Ugalde en 2006, hijo del empresario José María Fernández, conocido como “El Pirru”. El menor es Jerónimo, nacido el 21 de diciembre de 2011, hijo de la cantante y del también músico Reyli Barba.

BB