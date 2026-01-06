Ex integrante de Little Mix revela que sus gemelas padecen ESTA enfermedad

La cantante Jesy Nelson, ex integrante del grupo británico Little Mix, recientemente reveló una noticia que dejó impactados a sus seguidores e usuarios de redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok, la cantante anunció que sus gemelas, Ocean Jade y Story Monroe Nelson-Foster, que apenas tienen 8 meses de edad, fueron diagnosticadas con una terrible enfermedad genética: atrofia muscular espinal (AME) del tipo 1.

En mayo del 2025, la artista dio a luz a sus bebés de forma prematura, luego de un complicado embarazo de alto riesgo. Ella misma describe este padecimiento como “la enfermedad muscular más grave”, y anunció que sus hijas, productos de su relación con el músico Zion Foster, nunca puedan llegar a caminar.

Jesy explica que, alertada por su madre, se percató que algo no iba bien con sus pequeñas, ya que no movían sus piernas tanto como deberían además de tener dificultades para alimentarse de la forma correcta.

"Después de tres o cuatro meses muy duros y un sinfín de citas médicas, a las niñas les han diagnosticado una enfermedad muscular grave llamada AME tipo 1", declaró en su video. "Básicamente, lo que hace es destruir los músculos del cuerpo con el tiempo y, si no se trata, la esperanza de vida del bebé no supera los dos años ".

Luego de muchos estudios y evaluaciones, los especialistas le comunicaron a los padres que las gemelas probablemente nunca recuperen la fuerza del cuello, por lo que quedarán discapacitadas. Asimismo, Jesy afirmó que, desde el momento en que supieron el diagnóstico, las bebés se encuentran en tratamiento, y se expresó muy agradecida por ello, ya que de otra manera las pequeñas morirían.

Las gemelas nacieron prematuramente, con solo 31 semanas de gestación. Además, la artista tuvo varias complicaciones durante su embarazo, llegando al punto de casi perder a sus bebés.

¿Qué es la atrofia muscular espinal?

La AME es un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata a las neuronas motoras. Estas son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro que controlan el movimiento de brazos, piernas, cara, pecho, garganta y lengua.

Conforme estas neuronas mueren, los músculos se debilitan y se atrofian o desgastan. El daño muscular va empeorando con el tiempo y puede afectar el habla, caminar, tragar y respirar adecuadamente.

Existen varios tipos de esta enfermedad, basándose en la gravedad de la enfermedad y cuándo se presentan los síntomas. Desafortunadamente, las gemelas Nelson-Foster padecen el tipo 1, el más común y también el más grave.

