Martes, 06 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “La maestra Violet”

Quienes son aficionados al cine francés tienen en la cartelera de cine actual la película La maestra Violet

Por: Xochitl Martínez

"La maestra Violet" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Aquellos que disfrutan del cine europeo o son aficionados al cine francés, la película La maestra Violet es la opción para ver en la pantalla grande.

La maestra Violet. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

En Francia, 1889, Louise Violet es una mujer marcada por su pasado turbulento, por lo que es enviada por el gobierno republicano a un pueblo remoto de la campiña francesa para instaurar la primera escuela pública en en lugar.

Su misión es implementar el sistema educativo laico, gratuito y obligatorio establecido por las leyes de Jules Ferry, una reforma que busca universalizar la educación y emancipar a las futuras generaciones.

La maestra Violet. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Jumbo”

Sin embargo, su llegada es recibida con hostilidad y escepticismo por parte de los habitantes, quienes consideran que la educación interrumpe el trabajo en el campo y amenaza sus tradiciones.

El largometraje se estrenó en México en el pasado Tour de Cine Francés.

La maestra Violet

(Louise Violet)

De Éric Besnard.

Con Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémy López, Patrick Pineau.

Francia, 2024.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones