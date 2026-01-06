Aquellos que disfrutan del cine europeo o son aficionados al cine francés, la película La maestra Violet es la opción para ver en la pantalla grande.

La maestra Violet. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

En Francia, 1889, Louise Violet es una mujer marcada por su pasado turbulento, por lo que es enviada por el gobierno republicano a un pueblo remoto de la campiña francesa para instaurar la primera escuela pública en en lugar.

Su misión es implementar el sistema educativo laico, gratuito y obligatorio establecido por las leyes de Jules Ferry, una reforma que busca universalizar la educación y emancipar a las futuras generaciones.

Sin embargo, su llegada es recibida con hostilidad y escepticismo por parte de los habitantes, quienes consideran que la educación interrumpe el trabajo en el campo y amenaza sus tradiciones.

El largometraje se estrenó en México en el pasado Tour de Cine Francés.

La maestra Violet

(Louise Violet)

De Éric Besnard.

Con Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémy López, Patrick Pineau.

Francia, 2024.

XM