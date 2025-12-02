Cinemex se luce el mes de diciembre con estos grandes estrenos

El último mes del año siempre es un momento especial para los amantes del cine. Cinemex prepara una cartelera variada en diciembre que combina estrenos esperados, clásicos restaurados, eventos musicales en pantalla grande y propuestas internacionales que prometen sorprender a toda la familia.

Desde el terror que pone los pelos de punta hasta las aventuras animadas que alegran a los más pequeños, diciembre se presenta como un mes ideal para disfrutar de experiencias cinematográficas únicas y despedir el año con entretenimiento de primera.

Ya sea que busques emociones fuertes, risas, nostalgia o conciertos en vivo, este mes tiene algo para cada tipo de espectador.

Entre todos los títulos del mes, dos estrenos se perfilan como imperdibles:

El Grinch 25 Aniversario

El clásico vuelve a la pantalla grande para celebrar sus 25 años. La historia sigue a un ogro verde que ha vivido aislado en la cima de una montaña, en las afueras de Villa Quién. Lo que más le molesta son los villancicos navideños que cantan los habitantes del pueblo, por lo que decide vengarse robando los regalos de Santa Claus. Una opción perfecta para revivir la magia de la Navidad en familia.



Avatar: Fuego y Cenizas

La épica aventura regresa a Pandora, con el marine convertido en líder Na'vi, Jake Sully, la guerrera Na’vi Neytiri y la familia Sully, en una historia inmersiva llena de acción y espectaculares efectos visuales. Ideal para quienes buscan grandes producciones y mundos fantásticos que dejan sin aliento.

A continuación, te presentamos todos los estrenos que llegarán a las salas de Cinemex.

4 de diciembre

Five Nights at Freddy´s 2

Código Venganza

Fue Solo un Accidente

Eternidad

Bugonia

6 de diciembre

Perfume Zo/z5 Anniversary "Nebula Romance" Episode Tokyo Dome In Cinema

10 de diciembre

Rolling Stones – At The Max

Max Richter's Sleep

11 de diciembre

Nueva Ola Francesa

Un Final Diferente

Beso de Tres

Wisdom Of Happiness

Noche De Paz, Noche De Horror

El Grinch 25 Aniversario

13 de diciembre

Inmaculada

14 de diciembre

En escena: El cascanueces

18 de diciembre

Avatar: Fuego y Cenizas

Cuando llega el Otoño

25 de diciembre

Anaconda

Bob Esponja: En Busca De Los Pantalones Cuadrados

MF