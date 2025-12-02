De acuerdo con las predicciones de la astróloga Mhoni Vidente, diciembre será un mes decisivo en temas de energía, cierres de ciclo, prosperidad y oportunidades inesperadas.

Varios signos del zodiaco experimentarán un impulso especial en ámbitos como el dinero, el amor, los viajes y la estabilidad profesional.

Las cartas regentes, los planetas que influyen este mes y los números de la suerte determinan qué signos recibirán mayor abundancia, claridad y protección espiritual en esta última etapa del año.

A continuación, los signos que gozarán de mejor suerte en diciembre y las razones que los convierten en los más favorecidos del zodiaco.

Aries

Aries encabeza la lista gracias a la carta del Sol, que lo ilumina con doble suerte rápida, claridad mental y siete golpes de fortuna.

Viajes, estabilidad laboral, ingresos extra y el inicio de proyectos rumbo al 2026 marcarán su camino. También recibirá regalos importantes alrededor del 25 y 31.

Urano impulsa cambios radicales y expansión económica, mientras el arcángel Uriel le otorga fuerza y éxito.

Tauro

Tauro vivirá un mes abundante bajo la protección del As de Oros, símbolo de prosperidad y oportunidades económicas.

Llegan avances laborales, posibilidad de emprender, buen humor y renovación personal. El Sol lo respalda energéticamente, mientras el arcángel Gabriel lo impulsa a concluir planes y proteger su aura.

Un mes ideal para iniciar proyectos, cerrar ventas o tramitar documentos.

Géminis

Para Géminis, diciembre es un mes “redondo”: éxito, cierres de ciclo y plenitud emocional.

Su aura magnética atrae propuestas amorosas, laborales y económicas.

El planeta regente es Venus, que impulsa relaciones estables y crecimiento profesional. Además, el arcángel Miguel marca un nuevo comienzo y protección total.

Virgo

Virgo también se posiciona entre los signos más afortunados gracias a la carta del Mago, que anuncia realización, prosperidad y capacidad para lograr todo lo propuesto.

Llegan cambios laborales, trámites importantes, viajes y oportunidades económicas.

Neptuno le da visión y claridad, mientras el arcángel Rafael abre caminos de abundancia.

Es un mes perfecto para avanzar con seguridad y sembrar proyectos de largo plazo.

Sagitario

La carta de la Torre le otorga doble suerte durante su temporada de cumpleaños.

Diciembre trae para Sagitario reconocimiento, regalos, éxito laboral, viajes y posibilidades de iniciar un negocio propio.

Saturno estructura sus proyectos y Metatrón lo cubre con protección y abundancia.

Su carisma y magnetismo aumentan, convirtiéndolo en uno de los protagonistas del mes.

Capricornio

Capricornio será uno de los signos más fuertes del mes gracias a la influencia de Júpiter, que activa contratos, abundancia y proyectos productivos.

Diciembre trae doble suerte rápida, recuperación económica, pago de deudas y nuevas oportunidades.

El arcángel Uriel guía su brillo y valentía, consolidando su renacer.

Acuario

Acuario recibe la influencia directa de la Rueda de la Fortuna, una de las cartas más favorables para cerrar el año.

El signo disfrutará de éxito en ventas, proyectos prósperos, negocios rápidos y mejoras económicas notables.

Además, habrá viajes, reconciliaciones familiares y un fuerte impulso emocional.

El Sol potencia su claridad mental y Metatrón guía su abundancia.

Con información de Mhoni Vidente

MF