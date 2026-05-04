Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero del 04 al 10 de mayo

De acuerdo con la astrología, los movimientos energéticos dentro del zodiaco favorecen especialmente a ciertos signos en temas sentimentales y económicos. Durante esta semana, la tendencia apunta a cierres de ciclos, nuevas oportunidades y decisiones importantes, tanto en relaciones como en ingresos. Las predicciones de Mhoni Vidente señalan que no todos los signos tendrán el mismo impulso, pero algunos destacan claramente.

Los signos con más suerte en el amor

En el terreno sentimental, hay signos que podrían vivir momentos clave, desde reconciliaciones hasta nuevos comienzos.

Tauro

En plena temporada de su signo, Tauro se convierte en uno de los más favorecidos. La estabilidad emocional que busca comienza a llegar, y podría aparecer una relación sólida o fortalecerse un vínculo existente.

Cáncer

La sensibilidad de Cáncer juega a su favor esta semana. Habrá claridad emocional para tomar decisiones importantes en pareja o cerrar ciclos que ya no aportan bienestar.

Libra

El equilibrio que caracteriza a Libra le permitirá resolver conflictos y abrirse a nuevas oportunidades amorosas. Es una semana ideal para conversaciones sinceras.

Piscis

La intuición de Piscis estará en su punto más alto. Esto le ayudará a conectar con personas afines y evitar relaciones que no le convienen.

Los signos con más suerte en el dinero

En lo económico, algunos signos tendrán oportunidades que podrían traducirse en crecimiento o estabilidad.

Aries

La energía de Aries impulsa decisiones importantes en el trabajo. Podrían llegar nuevas propuestas o ingresos inesperados, siempre que actúe con determinación.

Leo

Leo destaca por su liderazgo, y esta semana podría ver resultados concretos en proyectos laborales. Es un buen momento para negociar o buscar reconocimiento.

Sagitario

Las oportunidades económicas llegan, pero requieren análisis. Sagitario deberá evitar impulsividad para aprovechar al máximo lo que se presente.

Capricornio

La disciplina de Capricornio comienza a rendir frutos. Es una semana clave para consolidar metas financieras y avanzar en proyectos a largo plazo.

Que tu signo no figure entre los más afortunados no significa que tendrás una mala semana. Las predicciones de Mhoni Vidente funcionan como una guía general. Cada persona vive procesos distintos, y factores como decisiones personales, contexto y actitud influyen directamente en los resultados.

Con información de Mhoni Vidente

BB