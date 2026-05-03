Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY lunes 4 de mayo

El inicio de semana llega con una energía marcada por decisiones importantes, oportunidades laborales y claridad emocional, según los horóscopos de Mizada Mohamed para este lunes 4 de mayo.

La influencia de Júpiter, planeta de la expansión, y movimientos como el de Plutón, invitan a cada signo a tomar el control, avanzar y soltar lo que ya no suma.

Aries

La energía de Júpiter impulsa avances importantes desde este lunes. Se abren puertas en temas laborales, acuerdos y propuestas que comienzan a tomar forma. En el entorno familiar hay noticias positivas que aportan tranquilidad. La clave será mantenerte enfocado y no permitir que comentarios externos alteren tu estabilidad.

Tauro

Este lunes inicia con movimientos favorables en lo económico y profesional. Cambios relacionados con casa, bienes o inversiones empiezan a acomodarse a tu favor. También pueden surgir señales o encuentros que te orienten hacia decisiones acertadas. Mantente atento a oportunidades inesperadas.

Géminis

Te encuentras en una etapa de análisis y reflexión. Este lunes es ideal para identificar qué situaciones o personas ya no suman a tu vida. Aunque haya dudas, es momento de confiar en tu capacidad para generar cambios positivos, especialmente en el ámbito laboral.

Cáncer

Las ideas fluyen con fuerza, pero la recomendación es actuar con discreción. Este lunes puede traer avances importantes si manejas tus planes con estrategia. También habrá situaciones familiares que requerirán tu atención y liderazgo.

Leo

El día te impulsa a creer en tus proyectos y a tomar decisiones financieras más conscientes. Es un buen momento para organizar tus recursos, eliminar gastos innecesarios y visualizar nuevas formas de generar ingresos. Confía en tu creatividad.

Virgo

Desde este lunes se activan trámites, acuerdos y temas administrativos que comienzan a avanzar. Recibirás noticias o respuestas que estabas esperando. También es un buen día para trabajar en lo emocional y soltar cargas del pasado.

Libra

La energía del día te favorece con equilibrio y claridad. Es momento de reconocer tu valor y aprender a poner límites. Este lunes puede presentarse una reunión o acuerdo importante que impacte positivamente en tu economía.

Escorpión

Inicias la semana con una sensación de liberación. Situaciones que generaban presión comienzan a resolverse. Es un buen día para conectar con personas clave y avanzar en proyectos que tenías en pausa.

Sagitario

Los cambios que has realizado comienzan a dar resultados. Este lunes es ideal para tomar decisiones relacionadas con compras, ventas o viajes. Todo fluye de manera positiva si actúas con seguridad.

Capricornio

Lo que estaba detenido comienza a avanzar. Este lunes se activan reuniones y acuerdos que favorecen tu crecimiento profesional. La organización será clave para aprovechar todas las oportunidades.

Acuario

Con una energía de introspección y claridad, este lunes te invita a tomar decisiones firmes. Es momento de dejar de pensar tanto y comenzar a actuar. Se abren puertas si te atreves a dar el siguiente paso.

Piscis

Tu intuición será tu mejor guía en este inicio de semana. Es un buen día para tomar decisiones importantes, especialmente en temas laborales y económicos. También llegan noticias positivas en el ámbito familiar que te brindan tranquilidad.

MF