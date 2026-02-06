En las últimas semanas la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha recibido diversos señalamientos y cuestionamientos luego desde que su noviazgo se mantuvieran suspicacias sobre la realidad o no del afecto entre ellos. Ni el matrimonio, ni su hijo, han sido suficientes para disipar los rumores.

El cantante y la conductora no suelen responder a críticas ni chismes sobre su relación, no lo hicieron durante los años en los que fueron novios, y tampoco ahora que son esposos; en 2022 anunciaron su compromiso y se casaron en junio en Ribera del Duero, España; un año después, en agosto de 2023, nació su primer hijo, León.

Sin embargo, la cantante Toñita insinuó que el matrimonio entre Carlos y Cynthia es simulado: "lo que se ve no se juzga", dijo. Algo que en redes sociales se ha encasillado bajo el concepto “matrimonio lavanda”.

Al parecer, sus declaraciones llegaron a los oídos del cantante, quien en plena promoción de su nueva gira "Vida Tour", respondió muy a su estilo y sin mencionar nombres.

Esto dijo Carlos Rivera

Reconoció que lo que la gente piense sobre él es algo que no puede controlar, que no es la primera vez que pasa y que seguramente no será la última, pues como famoso sabe que los comentarios y habladurías estarán siempre presentes.

"Que la gente creo o no unas cosas no lo puedes controlar, hagas lo hagas, digas lo que digas igual la gente va a hablar, la gente va a decir, va a creer o no va a creer, pero para mí lo más importante, como dice mi canción 'Digan lo que digan', habla perfectamente de esto; no me está pasando ahora, esto es de mucho tiempo y seguirá pasando probablemente", expresó en entrevista para "Ventaneando".

Carlos enfatizó que lo que ha hecho con su vida no ha sido para agradar o no a la gente, y que por eso mismo no se muestra con su esposa en portadas de revistas ni lo harán; él habla de su amor por Cynthia y por su hijo León a través de sus canciones.

"No he hecho nada de mi vida para agradar a nadie, en mi música sí, por eso no mostramos nada, nunca nos han visto ni en revistas, ni en las portadas, ni en la boda, ni nada, ni lo verán, lo hemos guardado para nosotros y vale todo", expresó.

Para Carlos Rivera es muy especial el escenario en el que está ensayando, pues hace 22 años ahí mismo cantaba en "La Academia", programa que ganó y lo lanzó al ambiente artístico; en ese lugar conoció a Cynthia, su esposa.

"Aquí la conocí, aquí me enamoré de ella desde que la vi, recuerdo cómo estaba vestida", dijo emocionado; para el cantante, su vida personal es como si fuera una caja fuerte; el no mostrarse como pareja ante el mundo, dice, es lo que los ha ayudado a estar a estar ya tantos años juntos.

