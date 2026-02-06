Taylor Swift sorprende con estreno de videoclip sobre "Opalite"

El lanzamiento de “The life of a showgirl”, el doceavo álbum de estudio de Taylor Swift, marcó el inicio de una nueva etapa en la carrera de la cantante estadounidense. El material discográfico, publicado el 3 de octubre, ha logrado mantenerse vigente durante los últimos meses gracias a su impacto en plataformas digitales y redes sociales, donde varias de sus canciones continúan siendo tendencia.

Dentro de esta producción destaca “Opalite”, tema que recientemente fue anunciado como sencillo con videoclip oficial. La noticia tomó por sorpresa a los swifties, como se conoce al club de fans de la artista, ya que no se anticipaba que Swift siguiera estrenando contenido visual de esta era, la cual ha tenido una recepción positiva tanto del público como de sus seguidores.

El video musical de “Opalite” tendrá una estrategia de estreno distinta a la habitual. A partir de este 6 de febrero, el clip estará disponible exclusivamente en Spotify y Apple Music, mientras que en YouTube podrá verse hasta el domingo 8 de febrero. De acuerdo con una cuenta regresiva compartida en una historia de Instagram por Taylor Nation, el lanzamiento está programado para las 7:00 de la mañana, hora de México.

INSTAGRAM/TAYLORSWIFT

Este movimiento ha sido interpretado como una posible señal de cambio en la manera en que los artistas presentan sus producciones audiovisuales, priorizando las plataformas de streaming musical por encima de los canales tradicionales.

Como parte de las actividades relacionadas con el estreno del sencillo, Taylor Swift también dio a conocer un vinilo azul perlado de “Opalite” en edición limitada. Esta versión especial cuenta con una preventa exclusiva que concluye este 6 de febrero, lo que ha generado gran interés entre sus seguidores.

Opalite

“Opalite” se ha posicionado como una de las canciones más destacadas del álbum gracias a su ritmo dinámico y una letra que aborda el crecimiento personal y la búsqueda de la felicidad a través de distintas experiencias. Tras su lanzamiento como sencillo, el tema alcanzó el puesto número 2 del Billboard Hot 100 y permaneció durante varias semanas en los primeros lugares de las listas musicales más relevantes a nivel internacional.

Mientras tanto, los seguidores de la cantante esperan que la narrativa visual y conceptual de esta era naranja continúe desarrollándose, con nuevas sorpresas que se sumen a las distintas versiones físicas que la artista ha presentado desde el estreno del álbum.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB