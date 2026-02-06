Domhnall Gleeson y todas las estrellas que salen en el nuevo video de Taylor Swift

Taylor Swift sorprendió a sus fanáticos, este viernes por la mañana, con el inesperado estreno del video musical de “Opalite” , el segundo sencillo de The Life of a Showgirl, su álbum más reciente lanzado el 3 de octubre del 2025. El primer sencillo fue “The Fate of Ophelia”, lanzado el 3 de octubre al mismo tiempo que el álbum.

La estrategia de lanzamiento de “Opalite” fue diferente en esta ocasión: el video musical está disponible, desde esta mañana, únicamente en las plataformas Spotify y Apple Music. Sin embargo, este domingo 8 de febrero podrá verse también en YouTube.

¿Qué celebridades aparecen en el videoclip?

En esta ocasión, Swift nos lleva de vuelta a los 90, y por si fuera poco, aparecen varias celebridades como invitadas. A continuación te contamos de quienes se trata.

A lo largo del video, podemos ver a una Taylor solitaria, con una roca como su mejor amiga. En paralelo, aparece Domhnall Gleeson con una historia similar, pues su “pareja” es un pequeño cactus que solo lo lastima con sus espinas.

Poco después, gracias a la magia de “opalite”, una sustancia que promete arreglar tu vida por completo y que es promocionada por Graham Norton y Cillian Murphy, los caminos de ambos personajes se fusionan, dando paso a una inocente historia de amor , muy al estilo de las comedias románticas de la época de los 90.

Con este videoclip, Taylor Swift reflexiona sobre la soledad y las relaciones, añadiendo su toque sarcástico y humorístico que la caracterizan.

Estas son las celebridades que fueron invitadas al video musical:

Domhnall Gleeson: En el video interpreta al interés amoroso de la cantante. El actor es famoso por películas como Cuestión de Tiempo , Harry Potter y la Orden del Fénix y Ex-Máquina .

En el video interpreta al interés amoroso de la cantante. El actor es famoso por películas como , y . Cillian Murphy: Interpreta a la imagen promocional del producto “Opalite”. El actor destaca en películas como la saga Exterminio , Oppenheimer y series como Peaky Blinders .

Interpreta a la imagen promocional del producto “Opalite”. El actor destaca en películas como la saga , y series como . Greta Lee: La actriz aparece en el video como una cantante de MTV. Es conocida por películas como Past Lives , A House of Dynamite y series como Muñeca Rusa y The Morning Show .

La actriz aparece en el video como una cantante de MTV. Es conocida por películas como , y series como y . Jodie Turner-Smith: En el video interpreta a una instructora de aerobics. Ha participado en películas como Queen & Slim , Anna Bolena y After Yang .

En el video interpreta a una instructora de aerobics. Ha participado en películas como , y . Lewis Capaldi: Interpreta al fotógrafo de la pareja. Capaldi es un reconocido cantante y compositor escocés, con éxitos como “Someone You Loved”, “Before You Go” y “Wish You the Best”.

Interpreta al fotógrafo de la pareja. Capaldi es un reconocido cantante y compositor escocés, con éxitos como “Someone You Loved”, “Before You Go” y “Wish You the Best”. Graham Norton: En el video es el principal promotor de “Opalite”. Es un famoso actor y presentador de televisión, conocido por el talk show The Graham Norton Show.

También aparecen algunos rostros familiares de The Eras Tour , como bailarines y coristas.

¿Cómo surgió la idea del video de “Opalite”?

De acuerdo con un mensaje que posteó Taylor Swift en sus redes sociales, la idea de reunir a estas estrellas para un video musical surgió tras su participación en The Graham Norton Show , en donde conoció a las celebridades. El programa consiste en que el presentador, Graham Norton, invita a un grupo random de celebridades como cantantes, actores, músicos etc., y simplemente hablan entre sí.

“La idea para el video musical de Opalite aterrizó en mi imaginación cuando estaba haciendo promoción para The Life of a Showgirl. Fui invitada a uno de mis programas favoritos, The Graham Norton Show”, comienza la cantante.

“Recuerdo que pensé que tuve una suerte ridícula con el grupo con el que me emparejaron. Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Turner-Smith y Lewis Capaldi. (…) Durante la transmisión, Domhnall hizo una broma alegre sobre querer estar en uno de mis videos musicales (…) Se me ocurrió instantáneamente una idea. Y así, una semana después, recibió un guion por correo electrónico que había escrito para el video de Opalite, donde él interpretaba el papel principal. Tenía este pensamiento de que sería increíble si todos nuestros compañeros invitados en el programa de Graham Norton esa noche, incluido el propio Graham, también pudieran ser parte de él”, finalizó.

ESPECIAL / IG / @thegrahamnortonshowofficial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL