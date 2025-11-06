Antes de su llegada a los cines mexicanos, la película “Mátate, Amor” ya ha comenzado a despertar controversia y curiosidad entre los cinéfilos. La producción, dirigida por la reconocida cineasta escocesa Lynne Ramsay, cuenta con las actuaciones estelares de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, y se adentra en los rincones más íntimos y perturbadores de una mujer al borde del colapso emocional.

Inspirada en la novela homónima de Ariana Harwicz, la historia presenta a Grace (Lawrence), una joven madre que, junto a su pareja Jackson (Pattinson), abandona Nueva York para comenzar una nueva vida en el campo, en una casa que han heredado. Sin embargo, el aparente sosiego pronto se transforma en un abismo de aislamiento, frustración y descontrol psicológico.

YOUTUBE/CINEPOLIS

Una mirada cruda a la maternidad y la mente femenina

A diferencia de los dramas tradicionales, “Mátate, Amor” retrata la depresión posparto y la fragilidad mental con una honestidad poco común en el cine anglosajón. Esta aproximación directa y sin adornos ha provocado tanto elogios como rechazo tras su estreno en el Festival de Cine de Cannes, donde generó intensas discusiones por su retrato descarnado de la maternidad.

ESPECIAL/MUBI

El filme se desarrolla en un entorno rural estadounidense y explora el proceso de transformación interior de Grace, atrapada entre el amor, la locura y una vitalidad desbordante. Sobre su visión, la directora Lynne Ramsay explicó:

“En el corazón de esta historia está la complejidad del amor y cómo puede cambiar y transformarse con el tiempo. Quise mantener la película con los pies en la tierra, humana, espontánea y, en ocasiones, divertida, capturando esos momentos que parecen pequeños, pero que tienen un enorme peso. Esta película es para cualquiera que haya estado en una relación: hay dolor y belleza en la vulnerabilidad”.

YOUTUBE/MÁTAMEAMOR

El reparto incluye también a LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek, quienes aportan una fuerza interpretativa adicional a la trama. El guion fue desarrollado por Enda Walsh, Lynne Ramsay y Alice Birch, quienes profundizan en los límites emocionales y mentales de una mujer enfrentada a sus propias sombras.

Polémica y recepción

La película ha causado debate por su retrato sin filtros de la salud mental femenina, mostrando el deterioro psicológico que puede acompañar la maternidad. Algunos críticos la consideran una obra valiente que desafía los tabúes del cine comercial, mientras que otros la tildan de incómoda y excesiva en su realismo.

Estreno en México

“Mátate, Amor” llega a las salas mexicanas hoy jueves 6 de noviembre, con exhibiciones exclusivas en Cinépolis y en espacios de cine alternativo como la Cineteca Nacional. Posteriormente, la película se incorporará al catálogo de la plataforma MUBI, aunque la fecha de lanzamiento en streaming aún no ha sido confirmada.

BB