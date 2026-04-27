Mascotas del Mundial 2026 protagonizan encuentro con Pedro Pascal y Jon Favreau

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tuvieron una destacada aparición en la edición 2026 de la CCXP, donde participaron en una dinámica especial junto a figuras internacionales del entretenimiento. El evento sirvió como punto de encuentro entre el futbol y la cultura pop , generando gran expectativa entre los asistentes.

Maple, Zayu y Clutch fueron parte de una activación en colaboración con Disney y la franquicia Star Wars, en la que compartieron escenario con el actor Pedro Pascal y el director Jon Favreau. La interacción entre las mascotas y las celebridades captó la atención del público, consolidándose como uno de los momentos más llamativos de la convención.

Durante la convivencia, las mascotas obsequiaron a los invitados jerseys personalizados de la Selección Mexicana , gesto que fue bien recibido por los protagonistas de la próxima entrega cinematográfica. Este intercambio simbólico reforzó la conexión entre el evento deportivo más importante del mundo y una de las sagas más influyentes del cine contemporáneo.

La presencia de las mascotas también formó parte de la promoción de “The Mandalorian and Grogu”, nueva producción que expande el universo de Star Wars. La colaboración permitió integrar elementos del entretenimiento global con la narrativa rumbo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con este tipo de iniciativas, la FIFA continúa apostando por estrategias que trascienden el ámbito deportivo , buscando posicionar el torneo como un fenómeno cultural de alcance global. La participación en eventos como la CCXP refuerza el vínculo con nuevas audiencias y amplía la visibilidad del Mundial en escenarios internacionales.

SV