Este lunes 27 de abril, Netflix tiene dos lanzamientos para ver después de tus actividades cotidianas, incluso uno de estos es en vivo. Conoce cuáles son, de qué tratan, prepara tu espacio y diviértete un momento desde la comodidad de tu casa.

Supernova: Strikers Genesis. ESPECIAL/NETFLIX.

Supernova: Strikers Genesis

Es un especial deportivo de México que ya está disponible en Netflix. Es un evento en vivo en el que influencers, celebridades, estrellas de YouTube y comediantes se enfrentan unos a otros en peleas de boxeo. Esta edición se contará con las actuaciones de artistas locales famosos como Carín León. El evento se llevará a cabo en el Arena Ciudad de México frente a 22 mil espectadores, y será la primera vez que Netflix lo transmita en vivo. Presentadores Juan Sebastián Guarnizo y Berth Oh!. Participan como comentaristas Slobotzky, El Zar Aguilar, Ricardo Pérez.

Te irás al infierno. ESPECIAL/NETFLIX.

Te irás al infierno

La serie japonesa de drama ya se puede ver en Netflix. Kazuko Hosoki fue una adivina que deslumbró a todo Japón con su “astrología de las seis estrellas”, el método con el que hacía predicciones y prodigaba advertencias oscuras y contundentes. Luego de sobrevivir a la pobreza de posguerra, Hosoki logró, con poco más de 20 años, convertirse en una figura prominente en la noche de Tokio por fundar con éxito varios clubes nocturnos. Pero su ascenso se vio empañado por acusaciones de negocios fraudulentos y conexiones con el mundo criminal. Esta serie de drama, que abarca un período de 60 años que va desde mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI, que busca retratar sin filtros las increíbles dificultades y la insaciable ambición de una mujer verdaderamente enigmática. Dirigida por Tomoyuki Takimoto. Con Erika Toda.

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