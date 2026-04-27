Nathan Chasing Horse, quien participó en la oscarizada película “Danza con lobos”, ha sido condenado a cadena perpetua este lunes 27 de abril del 2026 por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas.

Un juez de Nevada le impuso la sentencia el lunes al actor de "Dances With Wolves" ("Danza con lobos"). Un jurado lo había declarado culpable previamente de 13 cargos, en su mayoría relacionados con agresión sexual. Tres mujeres lo acusaron, incluida una que tenía 14 años cuando comenzaron las agresiones. Fue absuelto de algunos cargos.

Las denunciantes y sus familias le dijeron a la jueza Jessica Peterson que siguen sufriendo el trauma causado por Chasing Horse y que luchan con su fe después de que él explotara su posición como líder espiritual.

Chasing Horse, con el uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miró fijamente al frente mientras las víctimas leían sus declaraciones. Negó los cargos en su contra.

"Esto es un error judicial", le manifestó a la jueza el lunes.

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La sentencia culmina un esfuerzo de años para procesar al exactor después de que fuera arrestado y acusado formalmente por primera vez en 2023. Ese arresto inicial repercutió en Indian Country, y las fuerzas del orden en otros estados y en Canadá dieron seguimiento con más cargos penales. Esos cargos siguen pendientes.

El Servicio de Fiscalía de Columbia Británica informó que Chasing Horse fue acusado de agresión sexual en febrero de 2023, aunque la fecha del presunto delito fue en septiembre de 2018 cerca de Keremeos, una localidad a unas cuatro horas al este de Vancouver. En noviembre de 2023, el caso se pausó debido a los cargos de Chasing Horse en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.

Una vez que se agoten todas las apelaciones de Chasing Horse, los fiscales de Columbia Británica evaluarán los próximos pasos, indicó en un correo electrónico Damienne Darby, asesora de comunicaciones del Servicio de Fiscalía de Columbia Británica.

JM