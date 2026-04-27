Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 27 al 30 de abril

Para cerrar el mes de abril de la mejor manera, los foros, recintos y escenarios de Guadalajara se han preparado con una cartelera repleta de algunos de los artistas más destacables del momento, quienes llegarán para encender la chispa que tanto caracteriza al público tapatío.

De camino a un fin de semana largo y como parte de la bienvenida de mayo, la ciudad sonará al ritmo de propuestas alternativas, sonidos pop y corrientes latinas que por muchos años han sabido consolidar un espectáculo versátil y enérgico difícil de ignorar.

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Esta semana Guadalajara recibirá a algunos de los mejores exponentes en su campo, quienes pondrán a bailar, cantar y disfrutar a cualquiera que esté dispuesto a asistir a alguno de estos shows. Desde conciertos íntimos hasta grandes presentaciones en recintos emblemáticos, la oferta cultural promete experiencias únicas para todos los gustos.

Sin importar hacia qué género musical te inclines más, es muy probable que dentro de esta cartelera encuentres una opción ideal para disfrutar de una noche especial. La variedad de propuestas demuestra una vez más por qué Guadalajara se mantiene como una de las plazas más importantes del país para la música en vivo y el entretenimiento.

Conciertos en Guadalajara: los artistas imperdibles para cerrar abril de 2026

A continuación te compartimos todos los artistas y bandas que se presentarán del lunes 27 al jueves 30 de abril en Guadalajara:

Lorde

Fecha: Miércoles 29 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $860 - $2 mil 260

La cantante neozelandesa regresa a los escenarios con un espectáculo cargado de pop alternativo, una propuesta íntima y una conexión única con su público, consolidándose como uno de los shows más esperados de la semana.

Mon Laferte

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $780 - $2 mil 600

La artista chilena llega con toda la fuerza de su voz y su característico estilo que fusiona bolero, rock y sonidos latinos, ofreciendo una presentación intensa y llena de emociones.

Sesiones Estudio Diana Temporada 3: Pirámide Lattice

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: Estudio Diana

Horario: 21:00 horas

Precio: $180 - $200

Este formato ofrece una experiencia más cercana y experimental, ideal para quienes buscan descubrir propuestas frescas dentro de la escena alternativa y disfrutar de un ambiente más íntimo.

Mi Amigo Invencible

Fecha: Jueves 30 de abril

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 21:00 horas

Precio: $400

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La agrupación argentina se presentará con su propuesta de indie rock y sonidos melancólicos que han conquistado a una audiencia fiel en toda Latinoamérica.

Beyond Creation + Fallujah

Fecha: Jueves 30 de abril de 2026

Lugar: Foro Independencia

Horario: 21:00 horas

Precio: $800 - $1 mil

Una noche ideal para los amantes del metal progresivo y técnico, con dos bandas reconocidas internacionalmente que prometen una descarga de energía intensa y una experiencia sonora poderosa.

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