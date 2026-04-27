HBO Max: ¿Cuánto costará agregar un miembro adicional?

Las plataformas de streaming ya no perdonan que compartas tu cuenta con personas fuera del hogar . Ahora, el nuevo modelo añade un cargo extra a quienes usan tu cuenta fuera de tu casa. Recientemente, HBO Max se unió a este esquema.

De acuerdo con información de la plataforma, ahora existe la opción de agregar un “Miembro adicional”, para que usuarios que no residan en el mismo domicilio paguen un cargo extra por usar una cuenta.

Estas personas tendrán que pagar 79 pesos al mes y cumplir con los criterios que exige la plataforma de streaming para disfrutar del contenido, tales como:

La persona adicional debe ser mayor de 18 años.

Se necesita un plan de suscripción base.

El miembro adicional debe tener su propia cuenta, contraseña y perfil.

El miembro adicional solo podrá tener un perfil y reproducir contenido en un solo dispositivo a la vez.

¿Cuáles son los beneficios de agregar un miembro adicional a HBO Max?

Los beneficios son iguales a los del plan base, con la misma calidad de video y descargas.

La cuenta es independiente.

Existe la posibilidad de ver contenido en un dispositivo a la vez.

¿Cómo agregar un miembro extra a HBO Max?

Para agregar un miembro extra, debes ingresar a HBOMax.com/account e iniciar sesión si es necesario. Después, deberás entrar a “Gestionar los miembros adicionales” desde “Configuración”.

El titular del plan de suscripción deberá conocer el correo electrónico del miembro extra que desea agregar, pues deberá ingresar el nombre y correo para enviar una invitación. Además, podrá elegir el perfil que se transferirá al miembro adicional.

Da clic en “Enviar invitación”. Esta llegará a su bandeja de entrada y el miembro extra deberá aceptarla antes de que caduque, es decir, en un plazo de 7 días.

En caso de que la invitación caduque, la plataforma enviará un correo electrónico al titular para que pueda reenviarla o, en su defecto, invitar a otra persona.

SV