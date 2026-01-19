Si quieres ver una película que muchos describen como una de las mejores del año, Marty Supremo ya se encuentra en la cartelera de cine de la ciudad. Organiza una salida al cine con tu compañía favorita y disfruta de esta historia.

Marty Supremo. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Ambientada en el vibrante mundo del tenis de mesa de los años cincuenta, la trama sigue a Marty Mauser, un joven soñador decidido a ganarse el respeto en un deporte que nadie toma en serio.

Inspirada en el espíritu del legendario jugador de ping-pong, la película narra el descenso de Marty hacia la obsesión, las apuestas y la redención, mientras arriesga todo para transformar su improbable pasión en grandeza.

Entre los datos curiosos de Marty Supremo es importante resaltar que Timothée Chalamet pasó ocho años entrenando y mejorando en el tenis de mesa para poderse preparar para este papel hasta que finalmente se logró rodar la película.

Marty Supremo

(Marty Supreme)

De Josh Safdie.

Con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Kevin O’Leary, Ronald Bronstein, Odessa A’zion, Fran Drescher.

Estados Unidos, 2025.

