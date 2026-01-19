Prepárate para una semana llena de entretenimiento con las mejores películas que llegan del 19 al 25 de enero de 2026 a HBO Max, durante estos días tres cintas serán agregadas al gran catálogo del streaming, las cuales prometen aventura y narrativas de primera.

Como es el caso de la peli “La muerte de un unicornio” que se estrenó el año pasado en la pantalla grande, la cinta protagonizada por Paul Rudd, Jenna Ortega y Richard E. Grant, narra la historia de Ridley y Elliot, un padre y su hija que se dirigen a pasar un fin de semana con la excéntrica familia del jefe de él, el viaje da un giro inesperado cuando, en plena carretera, atropellan accidentalmente a un unicornio.

Tras tocar el cuerno de la criatura, Ridley comienza a experimentar inquietantes visiones de carácter cósmico, que se interrumpen abruptamente cuando su padre decide acabar con el animal, sin saber qué hacer, ambos esconden el cuerpo en su automóvil, esta cinta se estrena el 23 de enero en el streaming.

Mientras que el 21 de enero llega a HBO Max “La teoría del todo” en donde Stephen Hawking, interpretado por Eddie Redmayne, es un brillante estudiante de Cosmología en la Universidad de Cambridge, decidido a descifrar el origen del universo, su vida da un giro cuando se enamora de Jane Wilde, interpretada por Felicity Jones, una joven estudiante de arte, y poco después recibe un diagnóstico devastador: una enfermedad motora degenerativa que le deja solo dos años de vida.

Lejos de rendirse, y con el amor y apoyo incondicional de Jane, Stephen desafía las expectativas médicas, juntos forman una familia mientras él concluye su doctorado y se adentra en el estudio del tiempo y los misterios de la física teórica.

A medida que su cuerpo se debilita, su mente rompe fronteras, demostrando que incluso frente a lo imposible, el conocimiento y el amor pueden trascender cualquier límite.

Estrenos de la semana de HBO Max

21 de enero- La teoría del todo.

21 de enero- Niños del hombre.

23 de enero- La muerte de un unicornio.

Nuevos episodios

La casa del mal.

Bahar (temporada 2).

Divina comida México (temporada 4).

Mentes extraordinarias.

Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.

El Bronx.

La promesa.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica.

