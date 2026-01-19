Mhoni Vidente: Números de la suerte para cada signo del 20 al 25 de enero

La numerología vuelve a tomar un papel protagónico en las predicciones de Mhoni Vidente para la semana del 20 al 25 de enero de 2026, un periodo que, de acuerdo con sus lecturas del tarot y la energía astral, estará marcado por movimientos importantes en el ámbito económico, laboral y personal para todos los signos del zodiaco. Como cada semana, la astróloga no solo anticipa escenarios, sino que también comparte una serie de números mágicos que funcionan como guías energéticas para atraer la buena suerte, abrir caminos y potenciar oportunidades.Según Mhoni Vidente, usarlos o tenerlos presentes durante estos días puede ayudar a sincronizarse con las energías positivas del universo y aprovechar mejor las oportunidades que se presenten.A continuación, los números mágicos para cada signo durante esta semana:08, 40, 46 — Números que acompañan estabilidad y crecimiento, sobre todo en lo profesional y económico.37, 48, 66 — Energías que pueden facilitar decisiones importantes y la eliminación de lo que ya no aporta.22, 39, 40 — Números vinculados a renovación, viajes y nuevos proyectos.10, 15, 29 — Alineados con liderazgo, cierre de ciclos y oportunidades de avance.02, 17, 28 — Energías favorables para manifestar deseos claros y emprender cambios.05, 26, 41 — Números asociados al progreso personal, el crecimiento y la culminación de proyectos.08, 16, 23 — Energías que favorecen el equilibrio, la toma de decisiones acertadas y golpes de suerte.01, 21, 30 — Números que marcan posibilidades de ascenso, revelaciones y cierre positivo de procesos.12, 24, 25 — Alineados con avance económico y nuevos aprendizajes.09, 20, 33 — Energías ligadas a consolidación, nuevos ingresos y oportunidades de viaje.03, 04, 07 — Números que ayudan a poner todo en orden y atraer claridad mental.06, 11, 13 — Energías que favorecen creatividad, estabilidad y crecimiento espiritual.Con información de Mhoni VidenteMF