Aquellos aficionados al cine de drama musical ya pueden disfrutar en las salas de cine la película El beso de la mujer araña. La icónica novela de Manuel Puig vuelve a ser adaptada al cine; sin embargo, ahora no se trata una nueva versión directa del libro original.

En una cárcel argentina de los años ochenta, Valentín Arregui, un preso político, comparte celda con Luis Molina, un hombre homosexual condenado por indecencia pública.

Entre ellos surge un vínculo inesperado, mientras Molina relata la trama de dos películas falsas y de su propia vida como un musical de Hollywood protagonizado por su amada diva de la pantalla, Ingrid Luna.

A través de la narración, ambos se convertirán en protagonistas de un relato de intriga y pasión, en el que una seductora mujer conocida como la Mujer Araña detonará un romance donde habrá celos, crimen y revelaciones.

El beso de la mujer araña

(Kiss of the spider woman)

De Bill Condon.

Con Jennifer López, Diego Luna, Tonatiuh Elizarraraz, Bruno Bichir, Josefina Scaglione.

Estados Unidos, 2025.

