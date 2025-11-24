Martha Higareda comparte el episodio paranormal que sufrió antes de su parto

Antes de convertirse en madre de gemelas junto a su esposo Lewis Howes, la actriz Martha Higareda aseguró haber vivido un episodio que calificó como paranormal, durante el cual, según su testimonio, sus hijas reaccionaron de forma inusual mientras aún estaban en su vientre.

La experiencia fue compartida en su podcast De Todo Un Mucho, en una emisión donde estuvo acompañada por Jordi Rosado. Durante esa charla, Higareda explicó que el tema central era hablar sobre los sueños en los que aparecen personas que ya han fallecido, pero la situación tomó un giro inesperado.

“A mí me da muchísimo miedo sacar ese episodio, o sea, tengo mucho miedo de que salga (…) pero me gustaría que pudiéramos nosotros contarles a los ‘muchólogos’ qué fue lo que pasó en ese episodio”, declaró la actriz el pasado 11 de noviembre.

Jordi Rosado también recordó lo ocurrido y describió cómo Martha comenzó a sentirse mal en plena grabación. “Sí, estuvo cañón lo que pasó en ese episodio… (Martha) se empezó a sentir muy incómoda con el tema (…), me empezó a escribir: ‘Oye no, por favor, no, yo ya no quiero seguir hablando de esto, me estoy sintiendo mal’”, relató.

Además, explicó que Higareda le escribió mensajes donde le confesaba que sentía movimientos inusuales en su vientre. “Y luego me empezaste a poner -yo en ese momento ya sabía que eran dos niñas- las niñas están pateando, las niñas me están pateando la panza, están muy alteradas y esto no es normal… jamás en la vida se alteran así mucho menos a esta hora’, me dice: ‘están alteradas por el tema que están tocando’”, agregó.

INSTAGRAM/@marthahigareda

Fallas técnicas y sucesos posteriores

De acuerdo con la actriz, mientras se desarrollaba la conversación, comenzaron a presentarse fallas en los aparatos electrónicos, situación que obligó a interrumpir de forma abrupta la grabación. Posteriormente, días después, comenzó a notar situaciones extrañas dentro de su casa.

“Ahorita quería decirte, aprovechando esto, que aquí lo podemos hablar y sacar las pequeños pedazos donde estas cosas pasaron, pero quería contarte, ¿te conté lo de las moscas? Bueno, esto se puso feo… yo ese día ¿te acuerdas que al borde de las lágrimas te dije: Me siento muy mal, esto está muy mal (…) y de repente, al otro día, una pestilencia”, explicó.

Entre los hechos que más la impactaron, relató la aparición de lo que describió como “moscas panteoneras” en una de las habitaciones. “¿Por qué hay moscas? (…) a los días, unas moscas panteoneras (…) una habitación que está directamente arriba de aquí, llena de moscas, pero la habitación (…) Lewis me dice: ‘¿por qué hay moscas?, ¿por qué hay moscas en este cuarto?’ y yo: ‘Algo se murió’”, recordó.

Según narró Higareda, una empresa de fumigación acudió al lugar y eliminó la plaga; los especialistas sugirieron que podría tratarse de un animal muerto en las tuberías. Sin embargo, explicó que otras revisiones posteriores descartaron esa posibilidad.

Ante la falta de una causa clara, la actriz interpretó los hechos como un evento de carácter paranormal relacionado con la grabación del episodio.

“Ahí fue donde yo dije: ‘necesito que venga un sacerdote, necesito bendecir este lugar’ (…) mira la cruz que tenemos aquí, está porque yo ya la puse ahí, dije: ‘Ah no, esto no me vuelve a pasar’ (…) tengo un Cristo bendito y exorcizado”, concluyó.

BB