La sexta expulsión en La Granja VIP dejó una noche cargada de tensión, emociones encontradas y movimientos estratégicos que volvieron a sacudir la dinámica del reality, grabado en la Ciudad de México. La salida de Kike Mayagoitia, ocurrida durante la gala del domingo 23 de noviembre, modificó el equilibrio de fuerzas entre los participantes y evidenció nuevas fracturas dentro de las alianzas.

Antes de su eliminación, Mayagoitia intentó reorganizar su juego apostando por una alianza con César Doroteo, Kim Shantal, La Bea y El Patrón. Su objetivo era hacer frente a las maniobras de otros grupos que, con el paso de los días, habían fortalecido su influencia dentro de la competencia. Sin embargo, este movimiento no fue suficiente para revertir el escenario en su contra.

ESPECIAL/AZTECAUNO

La gala también estuvo marcada por las consecuencias de la salida previa de Manola Díez. Tras ese acontecimiento, el grupo conocido como “El Muro” trató de reforzar su estructura sumando más integrantes, aunque las diferencias con Eleazar Gómez se volvieron más evidentes, alimentando los conflictos internos.

Durante la asamblea de nominación, Kike Mayagoitia quedó en la placa junto a Alfredo Adame, Eleazar Gómez, Kim Shantal y César Doroteo. Un video presentado a los concursantes reveló confesiones y estrategias que hasta entonces se mantenían en privado, incluyendo críticas de Sergio Mayer Mori dirigidas hacia Eleazar Gómez. Asimismo, resultó determinante la acción coordinada entre Sergio Mayer Mori y Lis Vega, quienes promovieron los votos que derivaron en la expulsión directa de Mayagoitia.

Al despedirse, el conductor lanzó una advertencia al resto de los participantes: “Ya saben qué hacer… sean inteligentes para que los rebotes sea entre ustedes”.

La votación del público alcanzó los 85 millones de votos, cifra que permitió la permanencia de Kim Shantal y Eleazar Gómez en el programa. Tras el anuncio, las reacciones fueron inmediatas: Alberto del Río mostró frustración, mientras Eleazar Gómez celebró efusivamente su continuidad en la competencia.

La gala incluyó momentos personales, como el homenaje de Sergio Mayer a su hija y las declaraciones de Eleazar Gómez sobre su paso por prisión. Además, Mayagoitia protagonizó una despedida emotiva al abrazar a su esposa y dirigir palabras a su familia.

Tras la sexta eliminación, los participantes que continúan en competencia son:

Alfredo Adame

Eleazar Gómez

Kim Shantal

César Doroteo

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Lis Vega

La Bea

El Patrón

Teo

Alberto del Río

Las próximas galas prometen nuevas nominaciones, ajustes de alianzas y giros inesperados que podrían cambiar el rumbo de la competencia.

BB