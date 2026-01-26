Con su característico estilo vibrante y emocionante, Netflix regresa esta semana con algunos de los estrenos más esperados por sus suscriptores, producciones que, tras pausas y años de espera, por fin se sumarán al catálogo de la plataforma.

Ya sea que prefieras disfrutar del contenido en solitario o acompañado de amigos, no te puedes perder todas las sorpresas que el servicio de streaming tiene preparadas. Sin importar cuáles sean tus gustos, encontrarás opciones que se adapten a tus preferencias y te mantendrán frente a la pantalla por horas.

Te puede interesar: Conoce los estrenos de HBO Max del 26 de enero al 1 de febrero

Desde series y películas hasta documentales y eventos en vivo, Netflix ofrece contenido para todos. Y esta semana no será la excepción, ya que la plataforma renueva su oferta y agrega nuevos títulos para que disfrutes al máximo tus momentos de descanso y relajación.

Así que, si te interesa conocer todo lo nuevo que llega a Netflix o simplemente quieres descubrir qué opciones se estrenan, a continuación te compartimos la lista completa de lanzamientos programados del 26 al 31 de enero.

¿Qué ver en Netflix?

Después de un breve periodo de espera, una de las series más aclamadas de la plataforma, Bridgerton, regresa con una nueva temporada que profundizará en la vida de Benedict. Aunque se resiste a sentar cabeza, el destino y el amor lo sorprenderán cuando una misteriosa “dama de plata” aparece en un baile de máscaras y lo deja completamente hechizado.

Inspirada en el cuento de Cenicienta, la cuarta temporada de Bridgerton estrenará su primera parte este 29 de enero y promete convertirse en una de las continuaciones más destacadas de la serie.

NETFLIX

Por otro lado, si prefieres algo más cercano a la realidad y eres fan de la icónica banda noventera Take That, prepárate, porque este 27 de enero llega a Netflix una serie documental que narra la historia de Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange y Howard Donald. La producción abordará su ascenso al estrellato, los momentos más difíciles de su carrera y el esperado reencuentro del grupo.

INSTAGRAM/@takethat

Todos los estrenos de Netflix del 26 al 31 de enero

27 de enero

Take That (Serie documental)

Despierto (Película)

29 de enero

Bridgerton (Serie, temporada 4, parte 1)

Una carta a mi juventud (Película)

30 de enero

Milagro olímpico: El hockey sobre el hielo de 1980 (Película)

31 de enero

Royal Rumble (Serie, temporada 39)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP