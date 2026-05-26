El conflicto que Maribel Guardia sostiene con Imelda Tuñón tiene una nueva arista que es importante tomar en cuenta. La actriz costarricense hizo un ajuste a su testamento luego de que se la destituyera como tutora de José Julián Figueroa, su nieto. El menor recibirá solo una parte de su patrimonio y no la totalidad como se había anunciado anteriormente. Además, deberá esperar a que las condiciones establecidas sean las establecidas en el documento.

Declaraciones de Maribel Guardia

La actriz reveló ante medios de comunicación que su nieto recibirá su herencia al cumplir los 30 años de edad. Así lo dijo de propia voz: "tengo unas cosas ya a nombre del niño; por supuesto, se le entregará cuando tenga 30 años, que ya él sea un adulto y tome sus propias decisiones". Así mismo, adelanto la parcialización de la herencia: "tomaré algunas previsiones; ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no".

Las declaraciones llegan tras un largo conflicto legal y mediático que Maribel Guardia ha enfrentado con Imelda Tuñón respecto al tutorado de José Julián Figueroa; hijo de Tuñón y nieto de Guardia.

En ese sentido, la abuela ha reiterado una y otra vez que se ha puesto para asumir los gastos de manutención de su nieto tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Sin embargo, Guardia reveló que esta propuesta no fue aceptada por la contraparte.

¿Cuánto vale la fortuna de Maribel Guardia?

La actriz nacida en Costa Rica nunca ha revelado el monto exacto de su fortuna. Sin embargo, el portal especializado Celebrity Net Worth sitúa su patrimonio en cerca de 10 millones de dólares estadounidenses, lo cual equivaldría a cerca de 204 millones de pesos mexicanos en 2025. La cifra habría sido acumulada tras su participación en numerosas telenovelas, películas, teatro y hasta música, todo ello dentro de la industria del entretenimiento asentada en México.

Esto solo con respecto a las ganancias obtenidas por su historial laboral. Sin embargo, Guardia también cuenta con propiedades como la lujosa residencia en Jardines del Pedregal, valuada en cerca de 6 millones de dólares.

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OB