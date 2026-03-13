Este fin de semana del 13 al 15 de marzo, algunos signos tendrán la suerte de su lado en su vida, ya que, de acuerdo a la astróloga Mizada Mohamed, gracias a sus esfuerzos la vida y el universo les traerán grandes oportunidades y las podrán disfrutar en estos tres días. A continuación te decimos qué signos son los afortunados.

Lee también: Signos que tendrán suerte en el dinero este fin de semana según Mizada Mohamed

¿Qué signos tendrán suerte este fin de semana?

Tauro

Ha llegado tu momento de iniciar aquello que tanto deseas. La suerte está de tu lado; solo se trata de soltar aquello que no te aporta. Por otro lado, en el ámbito familiar tendrás grandes sorpresas y alegrías.

Cáncer

Te encuentras en una etapa de entusiasmo y plenitud emocional; aprovéchala para empezar nuevos planes y proyectos que habías pospuesto.

Te puede interesar: Chalamet desprecia la ópera y el ballet; estas artistas le responden

Libra

Deja fluir tu creatividad e ideas y compártelas con quienes creas que puedan aportar en ellas, ya que se te podrían abrir las puertas a propuestas o negociaciones.

Acuario

Acuario, llegan días positivos para ti en estos próximos días, especialmente en el entorno profesional. Ha llegado el momento en el que tu experiencia, compromiso y conocimiento serán valorados, lo que podría encaminarte a nuevas oportunidades laborales. También se acercan alegrías y sorpresas en el hogar.

Piscis

La suerte de estos signos está por cambiar y en este fin de semana estarán repletos de sorpresas y giros inesperados en su vida que les podría abrir las puertas a nuevas oportunidades. Si estás bajo alguno de estos signos, recuerda que el universo podría traerte grandes sorpresas en estos próximos días; no olvides hacerle caso a tu intuición, pues ella te puede decir el camino correcto y lograr aquello que te propongas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS