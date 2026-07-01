Manolo Arjona de Locomía muere a los 58 años

De acuerdo con el medio El Español, durante la madrugada de este miércoles 1 de julio, Manolo Arjona falleció a los 58 años de edad en Barcelona. El integrante de Locomía habría perdido la vida de manera repentina.

Según información del mismo medio, los restos mortales de Manolo Arjona serán velados en Viladecans, Àltima Viladecans, en Barcelona, ciudad en la que residía el artista.

Arjona habría fallecido en su domicilio de manera pacífica tras haber pintado la tarde anterior, actividad que señalan como un gran pasatiempo del ex Locomía.

A través de redes sociales, Luis Font, compañero de Manolo, se despidió del artista en redes sociales con el siguiente mensaje: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".

¿Quién era Manolo Arjona?

El fenómeno Locomía involucró a múltiples personalidades durante los años que estuvo activo. Manolo Arjona se incorporó en los años en que la banda dio el salto del colectivo de moda a la industria musical. La alineación se realizó junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier. La imagen era distinguible: hombreras imposibles, coreografías teatrales y el abanico icónico.

En 1990, Locomía debutó Taiyo y el éxito fue masivo tanto en España como en Latinoamérica, con Arjona como uno de los pilares fundacionales. Sin embargo, Manuel se desvinculó del grupo y mantuvo un perfil discreto, alejado de los focos, aunque con una huella imborrable en la estética de finales del siglo XX.

Años después, en 2007, Xabier Font y Manuel Arjona regresaron con una nueva formación para realizar una gira internacional. Sin embargo, la estructura fue efímera una vez más y Arjona volvió a salir del foco de atención.

Te puede interesar: Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp***

OB