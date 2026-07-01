Como cada mes, Netflix, la plataforma de streaming más famosa del mundo, tiene nueva programación, y entre sus lanzamientos están los nuevos contenidos que son los más esperados por los suscriptores . En este espacio puedes conocer cuáles son y saber un poco de su trama.

Enola Holmes 3

La película de aventura, misterio y drama se estrena hoy en Netflix. La historia sigue la aventura de la detective Enola Holmes hasta Malta, donde sus planes de matrimonio se desmoronan cuando la desaparición de Sherlock la sumerge en un peligroso caso . Dirigida por Philip Barantini. Con Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sharon Duncan-Brewster, Millie Bobby Brown, Himesh Patel, Louis Partridge.

No tengo miedo

La serie de drama mexicana estará disponible en Netflix el próximo 8 de julio. La trama se desarrolla en 1986. Miguel , un niño de 10 años, descubre un aterrador secreto que le muestra el lado más cruel y oscuro de los adultos empezando por los que creía conocer mejor . Con Luis Alberti, Fátima Molina, Yoshira Escárrega, Fernando Cuautle, Leidi Gutiérrez, Humberto Busto, Nora Huerta, Fernando Bonilla, Mayra Hermosillo.

Heartstopper Forever

Es una película especial de romance y drama del Reino Unido que se podrá ver en Netflix a partir del 17 de julio. El grupo de Truham y Higgs regresa a clases. La relación de Nick y Charlie se profundiza, pero sus pensamientos giran en torno a qué les depara el futuro al finalizar la escuela. Nick y Charlie son inseparables, pero mientras Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie encuentra una nueva independencia en la escuela, la realidad de una relación a distancia se vuelve más abrumadora . Dirigida por Wash Westmoreland. Con Kit Connor, Joe Locke.

Deseo

Es una película y thriller que tras su paso por la pantalla grande en mayo, llega a Netflix el 17 de julio. Lucero es una exitosa abogada con una vida aparentemente perfecta, se deja arrastrar por una intensa relación con el joven entrenador de natación de su hija . Lo que empieza como un deseo prohibido pronto se transforma en una amenaza para el frágil equilibrio de su matrimonio y su carrera. Con Ludwika Paleta, Óscar Casas y José María Yazpik.

El otro padre

La serie mexicana de drama llegará a Netflix el próximo 22 de julio. Con la vida de su hija en juego, una doctora busca un donante de riñón, pero una prueba de ADN revela un secreto de 20 años que amenaza con destruir a dos familias . Con las actuaciones de Silvia Navarro, Manolo Cardona, Azul Guaita, Emilio Osorio, Erik Hayser, Paola Núñez, Georgia Alexi.

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