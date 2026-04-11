Nadie se lo esperaba, pero nadie se puede sorprender. La familia de “Malcolm el de en medio” sumará una participación en “Venga la Alegria” a su repertorio de situaciones hilarantes. En esta nota te contamos cuándo lo podrás ver.

¿Qué actores de la exitosa serie “Malcolm el de en medio” vienen a México y a dónde?

Prepárense para la emoción total, porque Frankie Muniz (Malcolm), Justin Berfield (Reese) y Christopher Masterson (Francis) aterrizarán en la Ciudad de México muy pronto. Los talentosos actores eligieron nuestro país como parada obligatoria para reconectar con una de las bases de fans más apasionadas, cálidas y leales que tienen en todo el mundo.

El escenario elegido para este épico reencuentro será el foro de “Venga la Alegría”. El popular matutino de TV Azteca se vestirá de gala para recibir a las estrellas, regalándonos un momento televisivo invaluable que seguramente se volverá viral y quedará en la memoria de toda una generación que creció viendo las peripecias de la familia Wilkerson.

¿Cuándo y a qué hora ver a Malcolm en "Venga la Alegría"?

Para no perderte ni un solo segundo de esta visita, pon tu alarma este martes 14 de abril de 2026. La transmisión en vivo arrancará en punto de las 8:55 horas (tiempo del centro de México).

Este esperado encuentro sostiene una expectativa inmensa para el público mexicano que ha amado a los personajes desde los primeros episodios.

El motivo de la visita: La promoción de la nueva mini serie

El elenco se encuentra en plena promoción de Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair. Esta esperada miniserie que acaba de llegar a Disney+ el día de ayer 10 de abril.

El nuevo y ambicioso proyecto muestra cómo cambiaron las vidas de los personajes tras 20 años, manteniendo esa "anarquía emotiva" que tanto cautivó al público mexicano.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB