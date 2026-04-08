ESPECIALUno de los estrenos más esperados de la temporada es "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta" , el reboot de la famosa serie de los años 2000 con una de las familias más disfuncionales de la televisión.

La plataforma de streaming Disney Plus fue la encargada de traer de regreso casi 20 años después a Hal, Lois, Reese, Francis y Malcolm con capítulos especiales que están a punto de estrenarse.

La trama principal de estos capítulos, tendrán un salto en el tiempo y gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois , obligando a Malcolm a reencontrarse con su familia.

Si eres fan de la serie y estás contando los días para ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta, a continuación te diremos la fecha exacta en que estarán disponibles los episodios.

ESPECIAL

¿Cuándo y a qué hora ver “Malcolm el de en medio”?

El regreso de la producción tendrá un formato de miniserie conformado por cuatro capítulos , los cuales estarán disponibles en Disney Plus el próximo viernes 10 de abril de manera simultánea.

En cuanto a la hora exacta en que se añadirá "Malcolm el de en medio" a la plataforma de streaming en México, es preciso saber que los contenidos nuevos suelen agregarse a las 00:00 horas del Pacífico (PT), el equivalente a las 02:00 o 03:00 horas del centro de México.

Malcolm regresa con una hija igual de caótica que él

El creador de la serie, Linwood Boomer, explicó que esta nueva entrega nació después de años en los que rechazó propuestas que le parecían meramente comerciales.

La chispa surgió cuando su esposa y coproductora, Tracy Katsky Boomer, planteó una idea: imaginar qué ocurriría si Malcolm tuviera una hija con su mismo carácter. “Pensé: ‘Dios mío, esa niña sería muy miserable’”, recordó.

Esa premisa ya se deja ver en los adelantos, donde un Malcolm adulto sostiene que su éxito y estabilidad actual se deben, en gran parte, a haberse mantenido completamente alejado de su caótica familia.

ESPECIAL

EE