Antes de que inicie oficialmente el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), el público ya puede asomarse a su espíritu a través de una serie de breves piezas audiovisuales que condensan la esencia del cine en apenas sesenta segundos. Se trata de FICG Minuto, una colección de cinco cápsulas creadas por Mango Films, bajo la dirección de Eduardo Ávila y protagonizadas por el actor tapatío Cristo Fernández.

Cada video, filmado en blanco y negro, retoma escenas de “Cronos” (1992), “El complot mongol” (2018), “Pelo malo” (2013), “Quebranto” (2013) y “No nos moverán” (2024).

EL INFORMADOR conversó con Eduardo Ávila, CEO y socio fundador de Mango Films y presidente de CANACINE Jalisco, así como con Cristo Fernández, sobre el proceso creativo detrás del proyecto.

Ávila explica que el objetivo fue construir un homenaje sencillo, pero profundamente cinematográfico: “Son cinco porque queríamos hacer una muestra de lo que ha habido en el festival, escoger diferentes géneros -incluso documental- y representarlos de una manera minimalista y muy cinematográfica”, señala. La elección del formato respondió también a una intención narrativa: regresar al origen de la experiencia fílmica.

Ahí entra la presencia de Cristo Fernández, quien funge como guía emocional del proyecto. Para el actor, participar significó también un regreso simbólico al festival donde inició su camino profesional: “Fue algo que disfruté muchísimo. Para mí el festival es muy importante; empecé ayudando a invitados y después regresar a presentar proyectos ya había sido especial, pero ahora ser parte de la cara de esta edición significa mucho más”, comparte.

El reto principal fue condensar escenas originalmente más extensas en un minuto sin perder su fuerza dramática: “Teníamos el desafío de que todo funcionara en un minuto. Si una escena duraba más, había que encontrar cómo cortarla sin que se sintiera apresurada”, explica.

Cabe señalar que el minimalismo visual fue una decisión deliberada. Según Ávila, las cápsulas buscan contrastar con el ritmo acelerado del contenido digital actual.

“Para nosotros era muy importante atraparte desde el primer segundo, pero hacerlo con un lenguaje cinematográfico: lentes anamórficos, una narrativa pausada, algo distinto a lo que normalmente aparece en tu feed”, afirma. La intención era generar un pequeño choque visual que invitara a detenerse.

Asimismo, la selección de las cinco películas respondió tanto a su relevancia histórica como a la diversidad de miradas que han pasado por el festival. Ávila explica que buscaban títulos emblemáticos capaces de representar distintas épocas y géneros del FICG.

“Sentimos que son películas que tuvieron un impacto importante cuando participaron y que muestran la diversidad del festival. Son de diferentes momentos, distintos creadores y se prestaban para adaptarse al formato de la campaña”, señala.

El proyecto busca invitar al público a formar parte activa del festival. La propuesta plantea que el cine no solo se observa, sino que también se construye desde las experiencias personales.

Este año, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara se llevará a cabo del 17 al 25 de abril.

CT