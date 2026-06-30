Aquellos aficionados al cine de drama, la película Magallanes ya se encuentra en las salas de cine de circuito cultural, dirigida por el cineasta filipino Lav Diaz .

Magallanes. ESPECIAL/LA CORRIENTE DEL GOLFO.

Ambientada en el siglo XVI, la trama narra la historia sigue al conquistador portugués Fernando de Magallanes , mientras navega hacia el sudeste asiático tras convencer a la Corona española de financiar su expedición a las tierras de Oriente .

Magallanes. ESPECIAL/LA CORRIENTE DEL GOLFO.

Al llegar a las islas del archipiélago malayo, Magallanes se obsesiona con la conquista y la conversión, lo que provoca violentos levantamientos que escapan a su control. El ambicioso navegante realiza un largo viaje que lo empuja al borde de la locura y a enfrentamientos con los pueblos originarios.

Magallanes. ESPECIAL/LA CORRIENTE DEL GOLFO.

Magallanes es una película para mayores de 18 años, fue representante de Filipinas en la carrera por el Oscar, y se ha exhibido en la selección oficial de los festivales de Cannes, Toronto, Londres y Nueva York. Consulta los horarios en el Cine Foro y la Cineteca FICG.

Magallanes

(Magalhães)

De Lav Diaz.

Con Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon, Ronnie Lazaro, Hazel Orencio.

Portugal-Filipinas-Francia-España-Taiwán, 2025.

XM