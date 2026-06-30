Aquellos aficionados al cine de drama, la película Magallanes ya se encuentra en las salas de cine de circuito cultural, dirigida por el cineasta filipino Lav Diaz.Ambientada en el siglo XVI, la trama narra la historia sigue al conquistador portugués Fernando de Magallanes, mientras navega hacia el sudeste asiático tras convencer a la Corona española de financiar su expedición a las tierras de Oriente.Al llegar a las islas del archipiélago malayo, Magallanes se obsesiona con la conquista y la conversión, lo que provoca violentos levantamientos que escapan a su control. El ambicioso navegante realiza un largo viaje que lo empuja al borde de la locura y a enfrentamientos con los pueblos originarios.Magallanes es una película para mayores de 18 años, fue representante de Filipinas en la carrera por el Oscar, y se ha exhibido en la selección oficial de los festivales de Cannes, Toronto, Londres y Nueva York. Consulta los horarios en el Cine Foro y la Cineteca FICG.(Magalhães) De Lav Diaz. Con Gael García Bernal, Ângela Azevedo, Amado Arjay Babon, Ronnie Lazaro, Hazel Orencio. Portugal-Filipinas-Francia-España-Taiwán, 2025.XM