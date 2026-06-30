Karely Ruiz: ¿Cuántas operaciones tiene en total tras la reducción de busto que se hizo en las últimas horas?

La creadora de contenido Karely Ruiz confirmó mediante sus redes sociales que se sometió a una reducción de busto. Esta decisión generó dudas sobre la cantidad de operaciones y cirugías estéticas que acumula en su vida.

Según las declaraciones de la propia modelo regiomontana, antes de este procedimiento ya contaba con cuatro intervenciones previas: dos liposucciones, una rinoplastia y un aumento de busto. Por lo tanto, esta reciente visita al quirófano representa su quinta operación en total.

La intervención consistió en una mastopexia con cambio de implantes. El objetivo principal fue disminuir el volumen y reacomodar el tejido mamario, retirando los implantes anteriores de 375 cc.

El procedimiento médico se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El encargado de realizar esta labor fue el doctor Jorge Aguilar Vaqueiro, quien supervisó todo el proceso quirúrgico.

¿Por qué Karely Ruiz decidió quitarse busto?

A diferencia de sus visitas anteriores al quirófano, esta quinta operación no tuvo un fin exclusivamente visual. La salud física de la figura de internet jugó un papel determinante para programar la cirugía.

Tras el embarazo y la etapa de lactancia de su hija Madisson, el volumen de su pecho aumentó de manera considerable. Esta situación comenzó a generarle molestias constantes y dolores de espalda agudos.

“La lactancia y eso se me hicieron unas bombas y la verdad ya me dolía la espalda, ya quería verme más estética, por eso tomé esta decisión... por salud, en algún momento me puede afectar el peso de las bubis” , declaró.

Además del factor físico, existió un componente emocional que la impulsó a buscar ayuda profesional. Durante un viaje a París, experimentó frustración al notar que las prendas no se ajustaban a su figura.

La incomodidad llegó al punto de afectar su estado de ánimo diario. "Habían días que yo lloraba porque no me gustaba cómo me sentía. Me ponía una prenda y no me gustaba y ya por eso tomé esta decisión".

Por ello, determinó que necesitaba recuperar la confianza en sí misma mediante una modificación que le brindara mayor bienestar general.

Esta sería la última cirugía estética de Karely Ruiz

Antes de ingresar a la sala de operaciones, la modelo dialogó con su esposo sobre los riesgos médicos. Ambos acordaron que esta será la última vez que ella modifique su cuerpo mediante un bisturí.

“Me dijo: 'Es la última cirugía que te haces'. Y yo le dije: 'Sí está bien'. Ya no necesito nada, yo creo que ya es cuestión mía hacer ejercicio”, dijo.

El periodo de recuperación exigirá cuidados específicos durante las próximas semanas. Las indicaciones médicas señalan que deberá guardar reposo y abstenerse de realizar esfuerzos físicos.

Una de las restricciones más difíciles para ella será la prohibición de cargar a su hija durante un mes. Asimismo, deberá esperar varias semanas antes de retomar sus rutinas de ejercicio aeróbico.

Reacciones en plataformas digitales

Tras publicar los primeros resultados en sus perfiles oficiales, las reacciones del público se dividieron. Mientras un sector aplaudió la iniciativa de priorizar su salud, otros usuarios emitieron comentarios negativos.

Ante los señalamientos sobre su aspecto físico, la regiomontana respondió con firmeza a sus detractores. A través de sus plataformas digitales, defendió su derecho a decidir sobre su anatomía sin recibir juicios.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo de su comunidad de seguidores. Con esta quinta intervención, cierra un ciclo de modificaciones corporales para enfocarse en su faceta familiar y en mantener hábitos saludables.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB