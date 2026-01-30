Hace unos momentos, el manager de Catherine O’Hara confirmó a Variety el fallecimiento de la actriz canadiense a la edad de 71 años. La artista quien tuvo roles importantes en Mi pobre angelito, Beetlejuice, Chicken Little y El extraño mundo de Jack murió tras haber padecido un descenso en su salud del cual aún no se han informado causas.

Catherine Anne O'Hara comenzó su carrera como actriz en una serie de sketches cómicos para la televisión canadiense con los que consiguió un Emmy. La exposición aclamada en Second City Televisión le trajo una llamada a Hollywood. Las puertas se abrieron para O'hara con papeles importantes en After Hours, Beetlejuice y las primeras dos películas de Mi pobre angelito. En esta última actuó el rol de la madre del protagonista Kevin en una historia que se convirtió en ícono de los años 90s.

La película escrita y producida por John Hughes y dirigida por Chris Columbus, muestra la historia de una acaudalada y extendida familia estadounidense que deja abandonado, por error, al hijo menor debido a una atrabancada huida por vacaciones. Kevin McCallister, solo en casa, cree vivir el sueño de la soledad y el lujo sin los límites de sus padres o el bullying de sus hermanos. Sin embargo, la estancia de Kevin se convierte en el objetivo de Harry y Marv, dos ladrones que están asaltando todas las casas vacías del vecindario mientras sus dueños están de vacaciones. Kevin sorteará la amenaza con una serie de ocurrencias hilarantes que desembocarán en la captura de los malhechores.

El primer filme de la saga recibió dos nominaciones a los Globos de Oro y dos nominaciones a los Óscar y se convirtió en un gran clásico navideño pues a menudo es considerada una de las mejores películas navideñas de la historia. El éxito de la primera película dinamitó la historia en tres largometrajes y dos películas para televisión. Además, esculpió en la memoria de la fama los nombres de sus protagonistas, entre los que destacan Macaulay Culkin y Catherine O’Hara.

Esto dijo Macaulay Culkin sobre el fallecimiento de Catherine O'Hara

A través de una publicación en Instagram en la que se compara a un fotograma de la película con Kevin y Kate McCalister mirándose fijamente, con una fotografía reciente entre los actores tras el paso de los años, Macaulay Culkin publicó este sentido mensaje:

"Mamá. Creí que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en un silla cerca de ti. Te escuché, pero tenía tanto que hablar. Te amo. Te veré luego".

