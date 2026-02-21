Lowe León regresa con disco tras pausa musical

Tras un periodo sin lanzamientos, Lowe León anunció su regreso a la música con Se metió el León, un álbum de diez canciones que, según explicó, representa el cierre de un proceso personal y creativo iniciado antes de la pandemia y retomado ahora con una visión distinta de su carrera.

El material reúne composiciones que permanecieron guardadas durante años y que hoy adquieren otro sentido para el artista. El proyecto, originado en Barranquilla, integra ritmos contemporáneos con bases del Caribe colombiano y plantea una propuesta dirigida a públicos nuevos y seguidores previos que han mantenido contacto con él mediante redes sociales.

En entrevista, el cantante expresó su entusiasmo por retomar actividades en México y reconectar con su audiencia. “Encantadísimo porque estamos nuevamente reconectando con nuestro público de todo México, de aquí de Guadalajara en particular… ya ahorita estamos retomando con este álbum que sale en marzo”, comentó al hablar del lanzamiento.

El disco toma su título de uno de los sencillos incluidos, aunque el tema central es La Faldita, definido por el propio intérprete como un merengue urbano con enfoque festivo. Para Lowe León, las piezas del álbum funcionan como un registro de etapas personales y musicales. “Hay Lowe León más maduro, más tranquilo, más decidido… Siento como un álbum evolucionado y sobre todo que tiene mucho mi esencia”, señaló al describir el contenido.

El repertorio incluye canciones de amor, desamor y baile, construidas desde experiencias personales. El cantante explicó que su intención fue plasmar vivencias en formato musical. “Son vivencias hechas canciones, experiencias de vida… esa es la invitación que yo le quiero hacer a la gente, que le dé la oportunidad de escucharme”.

El periodo de pandemia influyó en el proceso creativo. Según relató, ese contexto le permitió reorganizar prioridades y reflexionar sobre su trayectoria. “Fueron momentos difíciles… pero en lo personal me ayudaron mucho a hacer introspección de mi vida, a organizar muchas cosas… Esa evolución era justa y necesaria para lo que hoy es ‘Se metió el León’”.

El lanzamiento se produce en un contexto musical dominado por sencillos virales y fragmentos breves en plataformas digitales. Frente a esa dinámica, el cantante optó por publicar un disco completo, decisión que reconoció implica riesgos comerciales. “Es complejo… pero hay algo en tu corazón que te dice que quieres que esto perdure en el tiempo, que yo pueda en un futuro dejarle a mi familia un portafolio musical importante”, afirmó.

El artista sostuvo que su prioridad fue la honestidad creativa por encima de tendencias de mercado. Explicó que su meta es construir un catálogo que permanezca y que represente su identidad musical, especialmente dentro de la música tropical y sus variantes.

El proyecto también busca integrarse al contexto internacional actual en el que la música latina mantiene presencia global. Lowe León considera que el crecimiento del género responde a factores tecnológicos y culturales que han ampliado su alcance.

En ese sentido, mencionó a figuras que han contribuido a esa visibilidad, como Bad Bunny, Shakira y Lady Gaga, a quienes señaló como ejemplos de proyección internacional. Para el colombiano, su objetivo es integrarse a ese movimiento desde el campo tropical urbano y reforzar la presencia cultural latina.

“Quiero sumarme a ese movimiento… abanderarlo en el campo de la música tropical urbana”, explicó, al detallar que su propuesta combina baile, elementos urbanos y ritmos tradicionales de la región.

