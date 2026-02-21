Rubén Blades reacciona a muerte de Willie Colón

Con una trayectoria de más de cinco décadas, y con un legado fundamental en la música latina y en la identidad cultural de la comunidad hispana en Estados Unidos, Willie Colón ha fallecido el día de hoy a los 75 años.El músico trombonista fue trasladado el pasado 18 de febrero a un hospital de Nueva York tras haber presentado afectaciones a su salud relacionadas con su sistema respiratorio. Tras días hospitalizado, este sábado perdió la vida.La información fue confirmada por la familia del poeta, arreglista, productor, director musical e intérprete, reconocido por su aporte al género de la salsa y por sus aportes y apoyo a la cultura latina en Estados Unidos.Colón dejó grabados 32 álbumes con los que consiguió nueve Discos de Oro y cinco de Platino, así como la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.Así fue comunicada la noticia:"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.El deceso ha generado distintas reacciones a lo largo de las redes sociales, entre las que se destaca la de Rubén Blades, con quien formó un dúo de salsa activo durante las décadas de los años 70 y 80. Esto dijo el cantautor, compositor, músico, actor, abogado, político y activista panameño respecto a la muerte de su amigo y compañero:“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical” se puede leer en un post de X.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB