Rubén Blades reacciona a muerte de Willie Colón

Con una trayectoria de más de cinco décadas, y con un legado fundamental en la música latina y en la identidad cultural de la comunidad hispana en Estados Unidos, Willie Colón ha fallecido el día de hoy a los 75 años.

El músico trombonista fue trasladado el pasado 18 de febrero a un hospital de Nueva York tras haber presentado afectaciones a su salud relacionadas con su sistema respiratorio. Tras días hospitalizado, este sábado perdió la vida.

La información fue confirmada por la familia del poeta, arreglista, productor, director musical e intérprete, reconocido por su aporte al género de la salsa y por sus aportes y apoyo a la cultura latina en Estados Unidos.

Colón dejó grabados 32 álbumes con los que consiguió nueve Discos de Oro y cinco de Platino, así como la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

Así fue comunicada la noticia:

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo", se lee en el comunicado compartido en redes sociales.

Rubén Blades reacciona al deceso de Willie Colón

El deceso ha generado distintas reacciones a lo largo de las redes sociales, entre las que se destaca la de Rubén Blades, con quien formó un dúo de salsa activo durante las décadas de los años 70 y 80. Esto dijo el cantautor, compositor, músico, actor, abogado, político y activista panameño respecto a la muerte de su amigo y compañero:

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical” se puede leer en un post de X.

