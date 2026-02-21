Horóscopos Chino: Predicciones mágicas del 22 al 28 de febrero

RATA

Semana clave para ordenar prioridades. Un asunto financiero o laboral exige mayor organización y visión a largo plazo. Evita distracciones y concentra tu energía en lo verdaderamente productivo. Hacia el fin de semana, recibes una confirmación que te devuelve confianza.

BUEY

La constancia vuelve a ser tu fortaleza. Aunque el entorno se mueva con rapidez, tu estabilidad será el punto de equilibrio para otros. Se favorecen acuerdos sólidos y decisiones prácticas. Un reconocimiento, aunque discreto, valida tu esfuerzo.

TIGRE

La intensidad marca tus días; podrías sentir presión externa para actuar con rapidez, pero conviene medir tiempos. Un cambio inesperado a mitad de semana te obliga a replantear estrategia. Si mantienes la calma, el resultado será favorable.

CONEJO

La armonía se restablece en temas personales. Conversaciones pendientes encuentran resolución si hablas desde la empatía; también es buen momento para cuidar tu energía y evitar ambientes cargados. El fin de semana trae alivio emocional.

DRAGÓN

Tu liderazgo se activa con fuerza. Surgen oportunidades para destacar, pero deberás elegir con inteligencia dónde invertir tu energía. No todo merece tu atención. Una decisión firme te coloca en posición de ventaja.

SERPIENTE

Semana de introspección y claridad. Descubres información relevante que cambia tu perspectiva sobre una persona o situación. Es momento de cerrar ciclos con elegancia y sin confrontaciones innecesarias. La serenidad será tu mejor herramienta.

CABALLO

El movimiento continúa: ajustes en planes, viajes o compromisos pueden alterar tu rutina. Sin embargo, esta flexibilidad te abre nuevas posibilidades. Confía en tu capacidad de adaptación y evita reaccionar con impulsividad.

CABRA

La sensibilidad aumenta, pero también tu intuición. Es un periodo ideal para fortalecer vínculos afectivos y sanar emociones pasadas. La creatividad fluye con facilidad; aprovecha para expresar ideas o iniciar proyectos personales.

MONO

Tu ingenio resuelve lo que parecía complicado. Conversaciones estratégicas y decisiones rápidas te permiten avanzar. No subestimes el poder de una propuesta bien planteada. La semana cierra con sensación de logro.

GALLO

El orden y la disciplina te ayudan a recuperar control. Es momento de reorganizar prioridades y establecer límites claros. Si evitas la crítica excesiva, mejorarás relaciones laborales o familiares.

PERRO

Lealtades se redefinen. Una situación pone a prueba tu confianza en alguien cercano. Escucha tu intuición antes de tomar postura definitiva. Al final de la semana, la claridad emocional te dará paz.

CERDO

La abundancia se manifiesta en pequeños gestos y oportunidades. Puede surgir un apoyo inesperado o una noticia positiva. Disfruta lo que llega sin temor, pero mantén prudencia en decisiones económicas.

YC