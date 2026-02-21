El “Despechadas Tour - De Mujer a Mujer” aterriza en Guadalajara como una celebración de la balada romántica en español y de esa intensidad emocional que ha acompañado a generaciones enteras. Más que un concierto, el espectáculo propone una noche de catarsis colectiva en la que el amor, el desamor y la fortaleza femenina se entrelazan en un mismo escenario. Sobre el escenario confluirán cinco trayectorias sólidas: María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres, voces que han marcado época dentro del repertorio romántico.

El concepto nació hace más de un año y fue impulsado por el productor ejecutivo César Gabriel. Manoella Torres recuerda con claridad el momento en que recibió la invitación y la discusión en torno al nombre del proyecto. “Me acuerdo muy bien cuando me habló y me dijo: ‘¿Qué te parece el nombre de Despechadas?’ Y le dije: ‘Ay, pues está muy interesante, va a llamar mucho la atención, está fuerte’. Pero mis compañeras dijeron: ‘No, Despechadas no, que sea De mujer a mujer’. De todas maneras se quedó Despechadas y De mujer a mujer”, recuerda riendo, en entrevista con EL INFORMADOR. Esa doble denominación sintetiza el espíritu del espectáculo: canciones que nacen del dolor o la ruptura, pero también del diálogo entre mujeres.

Torres habla del proyecto con entusiasmo genuino. Se mantiene activa, entre ensayos, viajes y compromisos, pero con la satisfacción de seguir vigente. “Aquí súper activa, cante y cante y corriendo, pero muy contenta, que eso es lo más importante”, afirma. Para ella, compartir escenario no representa competencia, sino reconocimiento mutuo. “La verdad muy contenta de compartir con estas grandes mujeres. Cada quien con su estilo, con sus éxitos, porque todas tenemos una trayectoria muy importante en la historia musical. No puedo decir yo soy más que mi compañera tal o que ellas me digan a mí yo soy más. Es parejo, porque cada una de nosotras tenemos una trayectoria muy importante en la música romántica y yo diría también que somos las originales”.

Una noche de recuerdos, fortaleza, amor y despecho

El espectáculo está construido a partir de los temas más emblemáticos de cada intérprete. Cada una presenta su propio repertorio y, al final, se reúnen en un cierre colectivo que incluye un homenaje a Dulce, figura fundamental del género. “Yo tuve la fortuna de poder compartir con ella momentos muy especiales, no solamente en el escenario, sino también como mujer, como madre, como abuela. La admiro muchísimo. Aunque no esté aquí ya pisando esta tierra, yo también en mis conciertos canto canciones de Dulce porque le hago homenaje”, comparte Torres. Esa memoria compartida refuerza el carácter emocional del show.

El público, asegura la cantante, encuentra en estas canciones un espejo de sus propias vivencias. “Es que el amor es amor. Y en el amor pasamos de todo tipo de experiencias. Ya sea cuando te enamoras maravilloso y después se pasan un tiempecito y ya vas conociendo a la persona. Las relaciones humanas no son nada fáciles, ni siquiera con nuestra familia. El despecho, el amor y el desamor es parte de una vivencia que tienes con tu pareja”. Para Torres, esa universalidad explica por qué estas baladas siguen vigentes más allá de generaciones o modas musicales.

La estructura del concierto se organiza de manera orgánica. Cada artista arma su setlist con sus éxitos más representativos y luego se coordinan los momentos conjuntos. “Cada quien hace su setlist y luego lo platicamos. Es cantar los éxitos de cada quien y después juntarnos al final”. Más allá de la logística, la intérprete subraya la armonía que existe entre ellas. En camerinos, dice, también disfruta escuchar a sus compañeras: “Para mí es un privilegio poder compartir con ellas y no sentirse más que nadie. Hay una gran admiración”.

La resiliencia como clave del éxito

En lo personal, Manoella Torres vive esta etapa como una reafirmación de su fortaleza. Reconoce que la carrera artística no ha sido sencilla, pero la resiliencia ha sido clave. “Yo me considero muy valiente porque hemos vivido cosas muy difíciles, tanto en lo personal como en lo artístico, pero salimos siempre adelante. Somos mujeres en poder, mujeres valientes, mujeres guerreras”. Esa experiencia vital se refleja en canciones que han marcado su trayectoria, como “Ahora que soy libre”, uno de los temas que considera más significativos.

“Como que me sigue mucho la palabra libertad: ‘Ahora que soy libre’, ‘Libre como gaviota’. Yo pienso que nosotros como seres humanos debemos de tener la expresión de poder decir, de hablar, de expresar lo que realmente sentimos. Claro, sin agredir a nadie, pero poder defender los derechos como seres humanos que somos”. En su discurso, la libertad no es solo un motivo lírico, sino una convicción personal que atraviesa su carrera.

Lejos de pensar en el retiro inmediato, Torres mantiene el compromiso con el escenario mientras la salud y la energía la acompañen. “Mientras que Dios a mí me dé la salud, porque la salud es lo más importante, yo sigo. Ya mis energías no son las mismas de antes, pero todavía puedo cantar en vivo y entregarle al público nuestro talento”. La familia ocupa también un lugar central en su vida actual; sus nietos y su entorno cercano equilibran el ritmo de las giras y conciertos.

El “Despechadas Tour - De Mujer a Mujer” se perfila así como una noche de intensidad, nostalgia y empoderamiento en la Arena Guadalajara. Cinco voces que han marcado la historia de la balada romántica se reunirán para celebrar el despecho como experiencia compartida, pero también la permanencia de un repertorio que continúa emocionando. En tiempos de cambios acelerados, estas canciones demuestran que el amor y el desamor siguen siendo territorios comunes donde el público encuentra consuelo, identidad y memoria.

“Despechadas Tour - De Mujer a Mujer”

La cita será el jueves 26 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en la Arena Guadalajara, con boletos disponibles a través de Superboletos.

CT