El Auditorio Telmex dejó de sentirse como un recinto multitudinario. Durante poco más de dos horas, el espacio se transformó en una especie de sala compartida donde la calidez fueron el hilo conductor de un concierto en el que Caloncho presentó Vivo en el tiempo, su nueva producción discográfica y eje central de “El Tiempo es mi Casa Tour”.

Poco después de las 21:00 horas, el cantante apareció en escena vestido completamente de naranja, acompañado de un gorro azul y gafas oscuras. A su alrededor, seis músicos sostenían la atmósfera sonora entre bajo, batería, metales, sintetizadores y coros, mientras el escenario apostaba por la cercanía. Una plataforma rectangular elevada apenas un metro del suelo y un juego de luces suspendido a poca distancia de los intérpretes creaban la sensación de un concierto íntimo pese a la magnitud del recinto.

Detrás de ellos desfilaban paisajes, puestas de sol, gráficos y frases ligadas a las canciones. Entonces arrancó el recorrido musical con “LELELELELELE”, “Mangos” y “Palmar”, frente a un público predominantemente joven que desde el inicio respondió con coros, movimientos acompasados y brazos en alto.

El concierto también funcionó como una revisión de distintas etapas del proyecto musical de Caloncho. Canciones como “Superdeli”, “El Derroche”, “Fairy Michelle”, “Óscar Alfonso” y “Loco” aparecieron con arreglos distintos a sus versiones originales; algunas fueron interpretadas completas y otras reducidas a fragmentos, como parte de una propuesta que busca replantear la manera en que su música dialoga con el público.

En uno de los primeros momentos de cercanía con los asistentes, el cantante habló sobre el significado de esta nueva etapa y el vínculo que mantiene con Guadalajara.

“Hola, ya llegué. Eso se dice cuando uno entra a casa ¿cierto? Y hoy es redundante porque no solo es el tiempo que habito sino Guadalajara. Qué belleza, muchas gracias. El día de hoy estamos estrenando un nuevo álbum que se llama Vivo en el tiempo. Estoy convencido de que el tiempo es un sitio y hoy lo estamos viviendo bellísimo”, exclamó.

Más adelante llegaron temas como “Bloopers”, “Bésame morenita”, “Chanates”, “Luna completa” y una versión de “Pero qué necesidad”, de Juan Gabriel, que el público acompañó casi por completo. También sonaron “Julia”, “Bolita de Pan”, “Post Química”, “Wacha Checa” y “El día pone”.

En otra pausa, Caloncho reconoció la emoción que le generaba tocar en su ciudad.

“¿Cómo lo pasan? Llevaba meses pensando en este día, se me está pasando rapidísimo, gracias Guadalajara, mi cantón. Hoy me estoy llevando una muestra del presente para el recuerdo del futuro. Les amo”.

La noche también tuvo espacio para las colaboraciones. El músico invitó al escenario a Bebo Dumont para interpretar “Wellness”, antes de dar paso a un pequeño segmento acústico que bajó momentáneamente la intensidad del concierto.

Sin embargo, el cierre recuperó la energía colectiva con una de las canciones más esperadas de la noche: “Optimista”. Ahí el público saltó al unísono y convirtió el recinto en un coro masivo. Después llegaron “Duranzo”, “Fresh” y una interpretación de “Tu cárcel”, de Los Bukis.

El desenlace apareció con dos de sus clásicos más celebrados: “Chupetazos” y “Somos instantes”, canciones que terminaron por sellar una velada donde Caloncho hizo del escenario un espacio para habitar el presente, aunque fuera solamente por unas horas.

CT