Los rostros detrás de 'The Beatles': actores que darán vida a la icónica banda en la biopic

La legendaria banda británica The Beatles regresará a la pantalla grande con una ambiciosa biopic que explorará la vida de cada uno de sus integrantes, desde sus primeros pasos en Liverpool hasta la fama mundial.

El proyecto, dirigido por Sam Mendes, promete ser uno de los eventos cinematográficos más esperados, con cuatro películas interconectadas que se estrenarán en 2028.

El reparto principal ya ha sido confirmado, reuniendo a jóvenes actores que encarnarán a los miembros del icónico cuarteto:

Paul Mescal: uno de los actores más sólidos de su generación, entre sus proyectos más destacados se encuentran “Normal People”, “Aftersun” y “Gladiador II”, interpretará a Paul McCartney, el carismático bajista y compositor de algunos de los éxitos más recordados de la banda.

Barry Keoghan, quien se ha ganado un lugar en Hollywood por sus actuaciones en “Saltburn” o “Dunkerque”, interpretará a Ringo Starr, el baterista de The Beatles.

Harris Dickinson: gracias a sus personajes en “Babygirl” al lado de Nicole Kidman o “Garra de Hierro”, ha demostrado sus dotes como gran actor. Asimimso, dará vida a John Lennon, cofundador y vocalista de la agrupación, reconocido por su creatividad y personalidad intensa.

Joseph Quinn: Su fama internacional luego de participar en “Stranger Things”, “Gladiador II” y “Los 4 Fantásticos” lo caracteriza como el indicado para asumir el papel de George Harrison , guitarrista principal de la banda y autor de clásicos como Here Comes the Sun.

El proyecto también contará con un elenco de apoyo que incluye a Saoirse Ronan como Linda McCartney y Anna Sawai como Yoko Ono, así como otros actores que encarnarán personajes clave en la historia de la banda.

La biopic promete ofrecer un retrato íntimo y profundo de The Beatles, mostrando no solo su ascenso a la fama, sino también los conflictos personales, las relaciones y los momentos decisivos que marcaron sus vidas. Con acceso oficial a su música y legado, la película busca atraer tanto a fanáticos históricos como a nuevas generaciones.

Con un reparto cuidadosamente seleccionado y un enfoque que combina historia, música y drama, la biopic de The Beatles se perfila como un proyecto cinematográfico imprescindible para los amantes de la música y del cine por igual.

