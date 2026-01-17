Sábado, 17 de Enero 2026

Liv Ullmann manda mensaje a Machado y Trump sobre el Nobel de la Paz

La actriz, directora y guionista noruega fue conmemorada por la Academia del Cine Europeo por su trayectoria

Por: EFE

Esto dijo Liv Ullmann sobre la

Esto dijo Liv Ullmann sobre la "entrega" del Nobel de la Paz de Machado a Trump. EFE / EPA / CLEMENS BILAN

Este sábado, la actriz, directora y guionista noruega Liv Ullmann utilizó el micrófono de la gala de los Premios del Cine Europeo para mandar un mensaje a María Corina Machado y Donald Trump respecto al último Premio Nobel de la Paz; el cual fue entregado a la opositora venezolana quien, a su vez, lo “traspasó” al presidente de Estados Unidos.

"Lo que está sucediendo ahora está fuera de nuestro entendimiento, realmente. Soy noruega. Le damos el Premio Nobel a alguien que lo merecía y entonces, de repente, ese Premio Nobel va a otra persona. Es tan extraño", dijo al recoger el galardón honorífico a toda su trayectoria de manos de la presidenta de la Academia del Cine Europeo, Juliette Binnoche.

Al mismo tiempo se mostró tranquila, porque en Noruega existen leyes, dijo, que establecen que "si se hace un mal uso del Premio Nobel, te lo quitamos".

"Así que alguien en Estados Unidos podría estar muy decepcionado. Lo perderá. Acaba de conseguirlo y perderá ese honor", dijo en referencia a Trump, quien en su momento expresó su decepción por no haber recibido esa distinción.

Ullmann dijo estar "orgullosa de haber formado parte del entretenimiento del cine, especialmente ahora, hoy, cuando el mundo es extraño y aterrador y difícil de resolver".

"Me alegro de que creemos ruinas", dijo, y agregó: "Somos las ruinas del ayer y del futuro".

Así, "si dentro de cien o doscientos años aún quedan seres humanos, les hemos dejado algo", películas que podrán desenterrar con "todo lo que nos ha pasado y todo lo que pasó hace años", añadió.

"Y lo más importante, creo que realmente estamos aprendiendo que no existen 'los otros' en este mundo. Ahora mismo estamos todos aquí juntos", dijo.

