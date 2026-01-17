Megan Fox y Machine Gun Kelly ponen punto final definitivo a su historia de amor

Megan Fox y Machine Gun Kelly decidieron poner fin a su relación antes del nacimiento de su hija Saga Blade, ocurrido en 2025. Sin embargo, con el paso de los meses comenzaron a circular distintas versiones que apuntaban a una posible reconciliación, especialmente después de que ambos se mostraran cercanos y unidos tras la llegada de la bebé , lo que avivó las especulaciones entre sus seguidores.

A pesar de estos rumores, todo indica que la relación no logró retomarse en el plano sentimental. De acuerdo con fuentes citadas por la revista People, actualmente el vínculo entre la actriz y el músico se limita únicamente a la crianza compartida de su hija.

Las mismas fuentes señalan que no han mantenido una relación de pareja desde hace tiempo y que el componente romántico que los unió quedó definitivamente atrás.

"No han estado juntos de una manera real desde hace tiempo y lo que existía entre ellos a nivel romántico ya terminó", aseguró una fuente.

En esta nueva etapa, Megan estaría dedicada por completo a sus hijos Noah Shannon (2012), Bodhi Ransom (2014), Journey River y a la bebé Saga Blade, concentrada en su adaptación familiar y en su rol como madre.

En meses anteriores, también se reportó que la actriz estaba satisfecha con la manera en la que Kelly asumió su papel como padre, lo que llevó a los fanáticos a creer que podrían retomar su relación. Incluso, se señaló que ambos se comportaban como pareja mientras atravesaban la llegada de su hija. "Pasan mucho tiempo juntos, pero él está por iniciar una gira", señaló entonces una fuente a People.

Según esos reportes, Kelly pasaba algunas noches en casa de Fox para estar con la bebé, aunque ambos continuaban viviendo en residencias separadas. Actualmente, esa dinámica se mantiene, ya que el cantante pasa algunas noches a la semana con la actriz y su hija para apoyar en los cuidados.

La separación definitiva se habría dado el año pasado, luego de que Fox descubriera mensajes con diversas mujeres en el teléfono del músico.

