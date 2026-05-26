Lista completa de ganadores de los III Premios de la Academia de la Música de España

Rosalía se ha erigido como la gran triunfadora de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, que ha concedido estos 45 galardones en una gala celebrada este martes en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid.La celebración de estos premios se enmarca en una era dorada para la música hispanohablante a nivel mundial. Este fenómeno ha sido impulsado casi en su totalidad por el streaming, que hoy representa más del 87% de los ingresos en estos mercados. La capacidad de artistas como Rosalía, Guitarrica de la fuente o Lia Kali para fusionar géneros tradicionales con sonidos urbanos y electrónicos ha sido clave para exportar la cultura musical española a una audiencia global cada vez más receptiva.La masiva participación de los más de 800 miembros con derecho a voto en esta edición de 2026 reafirma la legitimidad y el prestigio que la institución ha logrado construir en un tiempo récord.La tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España marca la consolidación definitiva de unos galardones que nacieron en 2024 con la ambición de convertirse en los “Grammys españoles”. Creados por la Academia de la Música de España (ACAMUS) para llenar el vacío dejado por los extintos Premios Amigo y Premios de la Música, estos reconocimientos destacan por abarcar más de 40 categorías que premian no solo a los intérpretes, sino a todos los eslabones de la industria, desde ingenieros de sonido hasta diseñadores de empaque.Un aspecto fundamental que refleja el palmarés de este año es la creciente sinergia cultural entre España y América Latina. El premio a Canción del Año para 'La Perla', una colaboración entre Rosalía y la agrupación de música regional mexicana Yahritza y su Esencia, ilustra cómo las fronteras de los géneros tradicionales se están desdibujando.Esta tendencia de colaboraciones transatlánticas no solo enriquece el panorama sonoro al mezclar el pop y el flamenco con los corridos o el sierreño, sino que también responde a una estrategia de mercado que une a las bases de fans de ambos continentes.TG