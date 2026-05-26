Lista completa de ganadores de los III Premios de la Academia de la Música de España

Rosalía se ha erigido como la gran triunfadora de la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, que ha concedido estos 45 galardones en una gala celebrada este martes en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid.

La celebración de estos premios se enmarca en una era dorada para la música hispanohablante a nivel mundial. Este fenómeno ha sido impulsado casi en su totalidad por el streaming, que hoy representa más del 87% de los ingresos en estos mercados.

La capacidad de artistas como Rosalía, Guitarrica de la fuente o Lia Kali para fusionar géneros tradicionales con sonidos urbanos y electrónicos ha sido clave para exportar la cultura musical española a una audiencia global cada vez más receptiva.

La masiva participación de los más de 800 miembros con derecho a voto en esta edición de 2026 reafirma la legitimidad y el prestigio que la institución ha logrado construir en un tiempo récord.

Lista Completa de los ganadores del evento:

ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

ÁLBUM DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

CANCIÓN DEL AÑO: 'La Perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

MEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

PRODUCTOR/A DEL AÑO: 'Lux', de Rosalía

MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por 'El cuerpo después de todo' de Valeria Castro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: 'Spanish Leather', de Guitarricadelafuente

MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: 'Babieca', de Guitarricadelafuente

COMPOSITOR DEL AÑO: 'La Perla', de Rosalía

MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: 'Flores para Antonio', de Elena Molina e Isaki Lacuesta

MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: 'Berghain', de Rosalía

MEJOR GIRA: 'Tour Gigante', de Leiva

MEJOR EVENTO DEL AÑO (FESTIVAL, CICLO, GALA, CONCIERTO SOLIDARIO ETC): Inverfest 2025

MEJOR ÁLBUM POP: 'Lux', de Rosalía

MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: 'Me lo voy a permitir', de Luz Casal

MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: 'Dolce Vita', de Amaral

MEJOR CANCIÓN DE POP_ROCK: 'Caía libre', de Leiva & Robe

MEJOR ÁLBUM DE ROCK: 'El monte de los aullidos', de Fito & Fitipaldis

MEJOR CANCIÓN DE ROCK: 'Esa ansiedad', de Ilegales

MEJOR CANCIÓN POP: 'La perla', de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

MEJOR CANCIÓN URBANA: 'Chulx', de Lia Kali & Eladio Carrión

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: 'Kaelis' de Lia Kali

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'Déjate caer', de Delaporte

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: 'PAEQB (Ale Acosta Remix)', de Baiuca y Ale Acosta

MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: 'En la cuerda floja', de Lia Kali & Toni Anzis

MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: 'Manifiesto', de María Terremoto

MEJOR TEMA DE FLAMENCO: 'Miraíta - Rumba, Libertad', de María Terremoto

MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: 'Mala de verdad', de La Plazuela

MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: 'Amoríos. La verdad de mi coplilla', de La Tania

MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: 'Sílvia & Salvador', de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: 'Efímera', de Rozalén

MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'BSO Furia', de Aitor Etxebarria

MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: 'Hasta que me quede sin voz', de Leiva

MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: 'Trío Celebration', de Albert Guinovart

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: 'Paganini: 24 Caprices', de María Dueñas

MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: 'Suite flamenca', de Diego Amador

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: 'Leo & Leo', de Leonor Watling & Leo Sidran

MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: 'Me resbala', de Pez Al Revés

MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: 'Ben poca cosa tens', de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: 'Xorieri', de Baiuca & Izaro

MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: 'As que nunca cantaron', de Tanxugueiras

MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: 'Gigante', de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

MEJOR ARREGLO: 'Suite Flamenca', de Diego Amador

MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat.

Los “Grammys españoles”

La tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España marca la consolidación definitiva de unos galardones que nacieron en 2024 con la ambición de convertirse en los “Grammys españoles”. Creados por la Academia de la Música de España (ACAMUS) para llenar el vacío dejado por los extintos Premios Amigo y Premios de la Música, estos reconocimientos destacan por abarcar más de 40 categorías que premian no solo a los intérpretes , sino a todos los eslabones de la industria, desde ingenieros de sonido hasta diseñadores de empaque.

Un aspecto fundamental que refleja el palmarés de este año es la creciente sinergia cultural entre España y América Latina. El premio a Canción del Año para 'La Perla', una colaboración entre Rosalía y la agrupación de música regional mexicana Yahritza y su Esencia, ilustra cómo las fronteras de los géneros tradicionales se están desdibujando.

Esta tendencia de colaboraciones transatlánticas no solo enriquece el panorama sonoro al mezclar el pop y el flamenco con los corridos o el sierreño, sino que también responde a una estrategia de mercado que une a las bases de fans de ambos continentes.

TG