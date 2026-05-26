¿Cuándo llegará GTA VI a Xbox en México?

Después de años de rumores, filtraciones y retrasos, Grand Theft Auto VI finalmente se perfila como una realidad cercana. El título desarrollado por Rockstar Games, considerado uno de los lanzamientos más esperados de la última década, entra en su etapa previa al estreno mientras la industria y los jugadores afinan detalles para su llegada.

La expectativa creció en las últimas horas luego de que Xbox confirmara, a través de redes sociales, la disponibilidad del juego para ser añadido a listas de deseos, una señal clara de que su lanzamiento avanza conforme a lo previsto.

El anuncio no solo entusiasmó a los fans de la franquicia, sino que también ayudó a disipar, al menos temporalmente, los rumores recientes que apuntaban a un posible retraso hasta 2027 , escenario que había generado incertidumbre entre la comunidad gamer.

Con este movimiento, GTA VI comienza a tomar forma como uno de los eventos más importantes en la industria del entretenimiento digital, marcando el inicio de la cuenta regresiva para su esperado debut.

¿Cuándo llegará GTA VI a Xbox?

De acuerdo con la publicación de la compañía, será el próximo 19 de noviembre la llegada oficial de GTA VI a Xbox. En esta misma fecha será su lanzamiento a nivel mundial así que los fanáticos mexicanos no tendrán que esperar a experimentar con este nuevo título de Rockstar Games.

Es importante saber que este videojuego también estará disponible para PlayStation 5, aunque por el momento la compañía no ha mencionado nada del título.

Por otro lado, vale la pena señalar que desde el pasado 18 de mayo en algunos países ya comenzó la preventa de GTA VI; sin embargo, en México aún no hay preventa oficial del título.

¿Cuántas veces se ha retrasado el lanzamiento de GTVA VI?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se ha retrasado oficialmente dos veces de cara al público, pasando de su ventana inicial de otoño de 2025 a mayo de 2026, y finalmente al 19 de noviembre de 2026 para garantizar la calidad del juego.

Sin embargo, a nivel interno el retraso total es de tres veces, ya que los planes originales de Rockstar Games contemplaban un estreno inicial para mayo de 2025 , lo que suma un total de 18 meses de demora acumulada desde el inicio del proyecto.

TG