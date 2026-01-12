Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 12 al 18 de enero

Guadalajara se prepara para dejar atrás, de una vez por todas, la temporada de fiestas y retomar el catálogo regular de propuestas y actividades que dan vida a la ciudad. Con el inicio del año, la capital de Jalisco vuelve a latir al ritmo de su agenda cultural, lista para recibir a locales y visitantes con experiencias que invitan a salir, convivir y disfrutar.

Una de las expresiones más destacables de la Perla Tapatía, sin duda, son los conciertos, que regresan con fuerza y prometen llenar de música cada rincón durante la semana.

Con una vibra electrizante y un público siempre entregado, Guadalajara se consolida nuevamente como uno de los escenarios donde el arte y la música se fusionan para crear recuerdos inolvidables , acompañados de melodías entrañables y canciones que marcan momentos especiales.

Gracias a esta magia, promotoras, artistas y bandas de distintas partes del mundo eligen a la ciudad y a sus recintos como punto de encuentro con su público. Esta semana no será la excepción, ya que Guadalajara recibirá propuestas musicales pensadas para ofrecer noches de entretenimiento y buena música, ideales para distintos gustos y generaciones.

Cartelera de conciertos en Guadalajara

Entre los eventos que destacan se encuentra la presentación de Tresseises, que llegará el próximo 17 de enero de 2026 al Teatro Diana, con un espectáculo programado para las 22:30 horas. Con un costo de 280 pesos, este concierto promete una noche cargada de energía, ideal para quienes buscan cerrar la semana con un plan nocturno diferente.

Para los amantes de la música clásica, la ciudad también ofrecerá una experiencia imperdible con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven, que se llevará a cabo el 18 de enero de 2026 en el Teatro Galerías, a las 19:00 horas. Con boletos que van de los 600 a los 950 pesos, este concierto se perfila como una opción perfecta para disfrutar de una velada elegante y profundamente emotiva.

La llamada Ciudad de las Rosas inicia el año reafirmando su papel como un referente cultural en el occidente del país. Ya sea a través de propuestas contemporáneas o de obras clásicas que han trascendido el tiempo, la ciudad ofrece alternativas para todos los gustos , invitando a su público a reconectar con la música, salir de la rutina y seguir construyendo experiencias memorables al ritmo de cada nota.

