Reportan el fallecimiento de Matthew Kwasniewski-Kelvin a los 26 años de edad. El músico es reconocido por ser miembro fundador de la banda de rock experimental black midi. La información del fallecimiento fue dada a conocer por el sello discográfico de la banda, Rough Trade Records, a través de un comunicado fulminante.

"Con tristeza profunda lamentamos informar, como familia, que Matthew Kwasniewski-Kelvin murió tras una larga batalla con su salud mental. Un talentoso músico y un amable y querido joven falleció, a pesar de todos los esfuerzos. Matt tenía 26 años. Será amado por siempre. Por favor, toma un momento para evitar que esto siga sucediendo a nuestros hombres jóvenes" reza el comunicado compartido en redes sociales.

En la publicación, la imagen del comunicado es acompañada de un mensaje que insiste en la lucha por la salud mental. "Si estás sufriendo problemas de salud mental, por favor, acércate a tus seres queridos o a uno de las organizaciones de caridad tal como Mind, CALM y los Samaritanos que proveen servicios y una persona con la cuál hablar en cualquier tiempo de necesidad".

Matt Kwasniewski-Kelvin era un talentoso guitarrista que dio parte del sonido distintivo de black midi, en el álbum debut de la banda lanzado en 2019 y con gran recepción de la crítica especializada.

black midi fue una banda de reino unido que pasó por todos los géneros experimentalesSchlagenheim con el aplauso de la crítica especializada. La banda publicó tres álbumes de estudio antes de su separación; , en donde participó Kwasniewski-Kelvin, Cavalcade y Hellfire.

En agosto de 2024, tras la salida de Kwasniewski-Kelvin y la búsqueda como solista de Geordie Greep, se anunció la disolución temporal de la banda.

Te puede interesar: Activan bandera roja en cuatro playas de Puerto Vallarta

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB