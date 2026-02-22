Lego Casa de Snoopy: Detalles, precio y lanzamiento en México

La emblemática caseta roja de Snoopy cobra nueva vida en formato de colección. LEGO presentó oficialmente “La Casa de Snoopy”, un set inspirado en la histórica tira cómica Peanuts, creada por Charles M. Schulz, y considerado uno de los lanzamientos más destacados para 2026 dentro de su catálogo especializado.

El modelo se integra a la línea LEGO Ideas, reconocida por transformar conceptos icónicos en piezas de exhibición con alto nivel de detalle. En esta ocasión, el diseño reproduce con fidelidad el pequeño refugio que durante décadas fue escenario de escenas entrañables, reflexivas y humorísticas dentro del universo Peanuts.

¿Cuándo sale a la venta en México?

El set ya puede reservarse en tiendas oficiales de LEGO México, aunque su lanzamiento formal está programado para el 1 de junio de 2026. A partir de esa fecha estará disponible para compra directa. Debido al interés que ha generado entre coleccionistas y seguidores de Peanuts, se anticipa una alta demanda.

Precio y disponibilidad

En México, “La Casa de Snoopy” tendrá un precio oficial de 1,999 pesos mexicanos y contará con un límite de compra de tres unidades por cliente. Además, los miembros del programa LEGO Insiders podrán acumular puntos con su adquisición, obteniendo beneficios adicionales dentro de la plataforma de la marca.

Contenido del set

Con un total de 964 piezas, el modelo permite construir la icónica caseta roja con elementos interactivos. Incluye una figura articulada de Snoopy en distintas posiciones y la figura de Woodstock.

El diseño incorpora paredes abatibles que revelan un cielo nocturno estrellado y accesorios que permiten recrear escenas clásicas, como Snoopy escribiendo en su máquina de escribir o descansando sobre el techo.

Pensado tanto para el proceso de armado como para su exhibición, el set se perfila como una pieza decorativa dirigida a coleccionistas y seguidores del universo Peanuts, combinando diseño detallado y valor nostálgico en una sola propuesta.

