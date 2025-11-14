El fin de semana se anuncia con una inyección de energía positiva. De acuerdo con las predicciones de la reconocida astróloga mexicana Mhoni Vidente, este viernes 14 de noviembre trae consigo alineaciones astrales que benefician particularmente a ciertos signos en los ámbitos del amor y las finanzas.A continuación, destacamos a aquellos signos zodiacales que hoy contarán con un impulso extra de buena fortuna para cerrar la semana con éxito material y afectivo.Para los nacidos bajo el signo del Carnero, este viernes está marcado por una activación de la suerte económica y profesional.El pragmático Tauro ve cómo su paciencia rinde frutos, especialmente en el terreno de la abundancia.Todo el esfuerzo y la constancia de Capricornio alcanzan su punto de gratificación al finalizar la semana.Para Acuario, la suerte viene de la mano de la creatividad y la conexión con nuevas ideas, lo que puede traducirse en oportunidades.Con información de Mhoni VidenteBB