Rosalía presentará su álbum "LUX" en The Tonight Show de Jimmy Fallon

La cantante española Rosalía actuará el próximo domingo, 16 de noviembre y por primera vez, en el programa de televisión estadounidense The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon, para presentar su nuevo álbum, “LUX”.

La artista, además, dará una entrevista a Fallon durante el tercero de los cuatro episodios de fin de semana de The Tonight Show, que se emitirá por la cadena NBA, tras el partido de fútbol americano del domingo en la noche. El episodio también contará con la participación de DJ Khaled.

Rosalía ya había aparecido como invitada en The Tonight Show, pero nunca para el público de Jimmy Fallon.

Su primera entrevista fue en 2022, cuando Rosalía habló de su álbum “Motomami” y contó cómo Harry Styles intentó enviarle un mensaje de texto, pero ella había cambiado de número y el cantante británico terminó teniendo una surrealista conversación con un desconocido.

En esa oportunidad, Rosalía también reveló que acostumbra a guardar su celular en la bota cuando su bolso no combina con el vestido. Tal entrevista fue su primera aparición en un programa estadounidense.

Además, en la víspera, durante una entrevista en el programa español La Revuelta, Rosalía dijo ser muy fan de Fallon.

“LUX”, un álbum “deslumbrante” para la crítica

“LUX” se estrenó el pasado 7 de noviembre, más de tres años después del éxito mundial de “Motomami” y cuenta con las voces de artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yves Tumor, entre otros. La edición digital está compuesta por 15 temas y las de CD y vinilo llegan a 18 canciones.

El disco incluye canciones con títulos como “Sexo, violencia y llantas”, “Dios es un stalker”, “Sauvignon Blanc”, “La rumba del perdón”, “La perla”, “Reliquia” y “Mio cristo”, en donde se entremezclan géneros como el flamenco, la ópera, la electrónica y el pop.

Desde su estreno, la revista Rolling Stone califica de "deslumbrante" el disco, al que le da cinco estrellas y del que The Independent destaca su constante evolución en sonido para construir "una obra realmente espectacular y ambiciosa".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

